「三跑道系統十公里國際賽」將於11月17日舉行，賽事包括3公里、5公里、10公里和輪椅賽；名額12000個，其中1000個預留給機場業界，感謝過去8年對建造三跑系統的貢獻。 機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，三跑系統的中跑道完成基本工程並試飛，計劃年底投入服務，希望在工程完成但未投入運作期間，讓公衆有機會在中跑道上競賽。上一次是1998年、26年前新機場開幕之時。今次特別之處是比賽期間，南北跑道會繼續運作，跑手近距離看到兩邊飛機升降，賽事當日不會減少航班或影響運作。

三跑道系統十公里國際賽 賽道有利創造好成績

中國香港田徑總會賽事籌委會主席王劍麟表示，最低參賽要求是12歲以上，以符合民航條例申請禁區證要求。當日運動員在亞博館安檢後，乘坐穿梭巴士進入機場禁區範圍作賽。集合和起步點在停機坪，跑大約150米後轉入中跑道，以順時針方式比賽，一圈約5公里，10公里跑兩個圈，3公里賽道圈則較細，每一條賽道闊6米，合共有4條，形容一定暢通無阻，有望在當中的10公里女子組造出世界紀錄。

目前10公里女子的世界紀錄為30分01秒，田總行政總監伍于豪說，今次屬國際比賽，設有獎金架構，今日起接受達標跑手優先報名，運動經理人亦正邀請世界級女子跑手參加10公里精英組賽事，目前聯絡到排在世界前十名的3至4人，在指定賽事中跑出40分內的女跑手亦可報名，本月25日截止，亦有邀請高水平男跑手，希望未來兩星期有好消息。