機場三跑貪污案再起訴8人涉賄款430萬　廉署：無發現工程質素有問題

廉署去年拘捕多人就香港機場三跑涉嫌貪污案件，今日再落案起訴8人涉嫌行賄和洗黑錢罪。至今案件累計拘捕10人，涉及賄款430萬元，至於涉及三跑項目工程分判合約及物料訂單，總值逾兩億元。廉署指，案件與工程及物料供應合約的審批等有關，無發現工程質素有問題。

廉署早前已就案件檢控機管局一名時任首席高級經理李永輝及工程分判商東主，今日再落案起訴多8人，包括上述的首席高級經理的妻子陳珏丹，機管局另一名時任總經理殷國強，以及3間分判商和供應商東主和職員等。

累計起訴10人 合約訂單值逾兩億元

該10名被告分別為9男1女，年齡介乎27至65歲，被控共15項罪名，即3項串謀使公職人員接受利益、2項串謀向公職人員提供利益、1項串謀向代理人提供利益、8項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，以及1項串謀盜竊。至於今日被廉署落案起訴的人士獲准予保釋，周五(17日)在東區裁判法院應訊，案件稍後會轉介區域法院答辯。

案發在2017年1月至去年8月，3間分判商和供應商，包括多金鋼結構工程有限公司、卡樂工程有限公司及駿豐工程有限公司，涉嫌向機管局兩名以短期合約形式聘用的工程殷國強及李永輝，提供賄款以取得合約或優待，合約及物料訂單總值逾兩億元。

廉署發言人指，今次案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，無資料顯示當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。廉署知悉機管局已就相關文件及記錄進行全面檢視，並沒有發現異常及不足的地方。