機場三跑貪污案｜填海工程分判商經理承認行賄　明年9.7再提訊

廉政公署偵破三跑項目分判合約貪污案，起訴多人涉嫌行賄受賄罪名。其中一名填海工程分判商時任經理今日(17日)在區域法院承認以20萬元行賄一名機管局時任首席高級經理及一名「大判」承建商施工經理。暫委法官鍾明新批准保釋以待判刑，並將案件押後明年9月7日再提訊。

被告廖偉倫(58歲)，卡樂工程有限公司卡樂時任項目經理，承認兩項罪名，即一項串謀向公職人員提供利益及一項串謀向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。他另一項相類賄賂罪名則由法庭存檔。