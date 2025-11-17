機場三跑貪污案｜填海工程分判商經理承認行賄　明年9.7再提訊

廉政公署偵破三跑項目分判合約貪污案，起訴多人涉嫌行賄受賄罪名。其中一名填海工程分判商時任經理今日(17日)在區域法院承認以20萬元行賄一名機管局時任首席高級經理及一名「大判」承建商施工經理。暫委法官鍾明新批准保釋以待判刑，並將案件押後明年9月7日再提訊。
被告廖偉倫(58歲)，卡樂工程有限公司卡樂時任項目經理，承認兩項罪名，即一項串謀向公職人員提供利益及一項串謀向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。他另一項相類賄賂罪名則由法庭存檔。
各提供10萬元賄款
案情透露，卡樂項目經理廖偉倫於2022年5月至7月期間，按指示向機管局時任首席高級經理及「大判」承建商一名施工經理各提供10萬元賄款，以協助卡樂進行有關工程。同案另外3名被告，即卡樂東主吳啟安、機管局時任首席高級經理李永輝及機管局時任總經理殷國強，早前被控多項賄賂等罪名。
吳啟安早前向法院表明會認罪，案件訂於明年9月7日作正式答辯。有關控罪指吳啟安涉嫌就三跑項目分判合約行賄李永輝、殷國強及上述主要填海工程「大判」承建商三名人士。他早前承認兩項串謀使公職人員接受利益罪名，及6項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，現正還押懲教署看管等候判刑，案件押後明年9月7日再提訊。
訂單總值逾1.4億元
李永輝承認就上述主要填海工程，從吳啟安接受賄款共約250萬元，以協助卡樂取得總值逾1.1億元的分判工程合約；以及從另一間分判商的經營者收受賄款80萬元，以協助該分判商取得總值逾1.4億元的供應採購訂單。
殷國強早前否認一項貪污罪名，案件訂於明年9月7日開審。控罪指他涉嫌就分判合約從吳啟安收賄。