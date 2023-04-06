機場三跑貪污案｜廉署加控機管局前總經理及分判商貪污罪　涉66萬元內地物業賄款

機場三跑貪污案件，廉署先後拘捕及起訴10人，今日(6日)再宣布，獲律政司進一步法律意見後，就案件加控機管局前總經理及其一名分判商東主一項貪污罪名，涉及一個內地住宅物業。相關案件涉及賄款新增至約500萬港元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億港元。
今次被廉署加控的兩人，分別是機管局前總經理殷國強(62歲)及三跑項目分判商卡樂東主吳啟安(66歲)，他們被加控一項串謀使公職人員接受利益罪名。案發時，殷國強是機管局以短期合約聘用的工程師，負責協助管理及監督三跑項目多份合約的工程，包括主要填海及第三條跑道建造工程；吳啟安則是三跑項目填料供應運輸分判商卡樂的東主。
分判商串謀前總經理女友行賄
新增控罪指，殷國強及吳啟安2人涉嫌於2018年1月至2019年7月期間，串謀殷國強一名女友人，使殷國強接受一筆人民幣58萬(約66萬港元)賄款，以協助卡樂獲得三跑項目主要填海工程一間承建商優待，或協助卡樂取得三跑項目一項拋填及平整工程。該筆賄款為購買一個內地住宅物業的部分款項，而該項拋填及平整工程合約總值8,300萬港元。
至於同案餘下的8名被告，年齡介乎28歲至63歲，包括機管局前首席高級經理李永輝及其妻子陳珏丹；另有3人為三跑項目分判商卡樂前項目經理廖偉倫，以及分判商多金鋼結構工程有限公司的董事李錦安及其親信屈紀章；餘下3人為三跑項目供應商駿豐工程有限公司的經營者王清梧及黃斌漢，以及其獨資董事兼股東黃汝鏗。
9被告押至6月中再訊 分判商下周五再應訊
裁判官鄧少雄今日將其中9名被告的四宗案件，押後至6月15日在東區裁判法院再提訊，以待控方稍後將案件轉介區域法院答辯。被加控的吳啟安另須於下周五(14日)到東區裁判法院再應訊，以處理另外3項有關他的新增控罪。9人被控多項罪名，包括向公職人員提供利益、串謀向公職人員提供利益、串謀使公職人員接受利益、串謀向代理人提供利益，以及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。餘下一宗案件為黃汝鏗所涉的盜竊案。
廉署重申，有關貪污案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，調查並未發現有任何資料顯示，當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。