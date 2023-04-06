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2023-04-06 17:40:09

機場三跑貪污案｜廉署加控機管局前總經理及分判商貪污罪　涉66萬元內地物業賄款

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機場三跑貪污案，廉署加控機管局前總經理及分判商貪污罪，涉內地物業。

機場三跑貪污案，廉署加控機管局前總經理及分判商貪污罪，涉內地物業。(資料圖片)

機場三跑貪污案件，廉署先後拘捕及起訴10人，今日(6日)再宣布，獲律政司進一步法律意見後就案件加控機管局前總經理及其一名分判商東主一項貪污罪名，涉及一個內地住宅物業。相關案件涉及賄款新增至約500萬港元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億港元。

今次被廉署加控的兩人，分別是機管局前總經理殷國強(62歲)及三跑項目分判商卡樂東主吳啟安(66歲)，他們被加控一項串謀使公職人員接受利益罪名。案發時，殷國強是機管局以短期合約聘用的工程師，負責協助管理及監督三跑項目多份合約的工程，包括主要填海及第三條跑道建造工程；吳啟安則是三跑項目填料供應運輸分判商卡樂的東主。

分判商串謀前總經理女友行賄

新增控罪指，殷國強及吳啟安2人涉嫌於2018年1月至2019年7月期間，串謀殷國強一名女友人，使殷國強接受一筆人民幣58萬(約66萬港元)賄款，以協助卡樂獲得三跑項目主要填海工程一間承建商優待，或協助卡樂取得三跑項目一項拋填及平整工程。該筆賄款為購買一個內地住宅物業的部分款項，而該項拋填及平整工程合約總值8,300萬港元。

賄款新增至約500萬港元。(廉署圖片)

賄款新增至約500萬港元。(廉署圖片)

至於同案餘下的8名被告，年齡介乎28歲至63歲，包括機管局前首席高級經理李永輝及其妻子陳珏丹；另有3人為三跑項目分判商卡樂前項目經理廖偉倫，以及分判商多金鋼結構工程有限公司的董事李錦安及其親信屈紀章；餘下3人為三跑項目供應商駿豐工程有限公司的經營者王清梧及黃斌漢，以及其獨資董事兼股東黃汝鏗。

9被告押至6月中再訊   分判商下周五再應訊

裁判官鄧少雄今日將其中9名被告的四宗案件，押後至6月15日在東區裁判法院再提訊，以待控方稍後將案件轉介區域法院答辯。被加控的吳啟安另須於下周五(14日)到東區裁判法院再應訊，以處理另外3項有關他的新增控罪。9人被控多項罪名，包括向公職人員提供利益、串謀向公職人員提供利益、串謀使公職人員接受利益、串謀向代理人提供利益，以及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。餘下一宗案件為黃汝鏗所涉的盜竊案。

廉署重申，有關貪污案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，調查並未發現有任何資料顯示，當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。

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