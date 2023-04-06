機場三跑貪污案｜廉署加控機管局前總經理及分判商貪污罪　涉66萬元內地物業賄款

機場三跑貪污案件，廉署先後拘捕及起訴10人，今日(6日)再宣布，獲律政司進一步法律意見後，就案件加控機管局前總經理及其一名分判商東主一項貪污罪名，涉及一個內地住宅物業。相關案件涉及賄款新增至約500萬港元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億港元。

今次被廉署加控的兩人，分別是機管局前總經理殷國強(62歲)及三跑項目分判商卡樂東主吳啟安(66歲)，他們被加控一項串謀使公職人員接受利益罪名。案發時，殷國強是機管局以短期合約聘用的工程師，負責協助管理及監督三跑項目多份合約的工程，包括主要填海及第三條跑道建造工程；吳啟安則是三跑項目填料供應運輸分判商卡樂的東主。

分判商串謀前總經理女友行賄

新增控罪指，殷國強及吳啟安2人涉嫌於2018年1月至2019年7月期間，串謀殷國強一名女友人，使殷國強接受一筆人民幣58萬(約66萬港元)賄款，以協助卡樂獲得三跑項目主要填海工程一間承建商優待，或協助卡樂取得三跑項目一項拋填及平整工程。該筆賄款為購買一個內地住宅物業的部分款項，而該項拋填及平整工程合約總值8,300萬港元。