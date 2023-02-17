機場三跑貪污案9人提堂 機管局兩經理等人准保釋4月14日再訊

香港機場管理局前總經理及前首席高級經理涉受收賄款約200萬元，以工程公司於三跑道系統項目取得分判合約及填海物料採購訂單等，與另外7人被控串謀使公職人員接受利益等罪。涉案9人分3案處理，今日（17日）於東區裁判法院提堂。各被告暫毋須答辯，裁判官應控辯雙方申請，兩機管局經理所涉兩案押後至4月6日再訊，另案則押後至4月14日再訊，以待進一步調查及被告聘請律師等，各被告准保釋候訊，兩經理分別准以現金10,000元及50萬元保釋候訊。

涉案9人分3案處理

首案被告為黃斌漢（62歲，工程公司經營者）及黃汝鏗（27歲，工程公司董事），同被控1項串謀偷竊罪，指兩人於2020年7月19日12月22日間在香港，一同串謀偷竊中國銀行欠下駿豐工程有限公司合共35萬元的債項。

次案被告為殷國強（62歲，機管局前總經理）、李錦安（62歲，工程公司董事）及屈紀章（56歲，總經理），同被控1項串謀使公職人員接受利益罪，指3人於2020年9月24日至2022年2月13日間在香港，與蕭新衍一同串謀，使機管局總經理殷國強接受多筆金錢合共100萬元，作為殷協助李就機管局監督的三跑道系統項目主要填海工程從3206號合約總承建商（該承建商）取得在F2區供應及安裝臨時鋼平台分判合約的誘因。

第三宗案件被告為李永輝（48歲，機管局前首席高級經理）、王清梧（49歲，工程公司經營者）、黃斌漢（62歲，工程公司經營者，同為首案被告）、廖偉倫（55歲，工程公司項目經理）及陳珏丹（45歲，家庭主婦）。