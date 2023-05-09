機場三跑項目前工頭收賄罪成判囚8個月

機場三跑項目一名分判商前紮鐵工「工頭」，早前被廉政公署落案起訴從兩名工人收賄共59,000元，以協助二人繼續獲分判商聘用。被告今日(9日)在西九龍裁判法院承認控罪，判囚8個月。41歲被告葉應藍，為德鑄工程有限公司前紮鐵工「工頭」，承認9項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，貪污屬嚴重罪行，不為香港社會接受，故須判處阻嚇性刑罰。她以監禁12個月為量刑起點，考慮到被告認罪，將刑期扣減至8個月。署理主任裁判官又頒令被告須向德鑄歸還59,000元，即涉案賄款金額。

三跑項目累計起訴23人貪污

案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告獲德鑄僱用為該項目工地一組紮鐵工的「工頭」。被告於2020年9月至2021年3月期間，從一名紮鐵工及一名雜工分別收取賄款逾55,000元及3,900元，以協助二人獲德鑄繼續僱用。廉署近年採取連串執法行動，打擊類似上述的貪污行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，包括本案被告共13人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月。另外9人尚待答辯或審訊，1人獲控方不提證供起訴。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供利益以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。24小時舉報貪污熱線：25 266 366。