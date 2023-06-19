機場三跑項目前工頭認收賄逾9萬  押後至7月17日再訊准保釋

機場第三跑道項目分判商前「工頭」，早前被廉政公署落案起訴，今日(19日)在西九龍裁判法院承認串謀另一名前「工頭」從4名紮鐵工人收賄共逾9萬元，以協助4人繼續獲該分判商聘用。主任裁判官羅德泉將案件押後至7月17日再訊，並准許郭天保保釋。

42歲被告郭天保，為德鑄工程有限公司前紮鐵工「工頭」，承認4項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。郭天保為「工頭」，與另一名「工頭」帶領一組紮鐵工人在項目工地工作。