機場三跑項目前工頭認收賄逾9萬  押後至7月17日再訊准保釋

機場第三跑道項目分判商前「工頭」，早前被廉政公署落案起訴，今日(19日)在西九龍裁判法院承認串謀另一名前「工頭」從4名紮鐵工人收賄共逾9萬元，以協助4人繼續獲該分判商聘用。主任裁判官羅德泉將案件押後至7月17日再訊，並准許郭天保保釋。
42歲被告郭天保，為德鑄工程有限公司前紮鐵工「工頭」，承認4項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條。案情透露，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。郭天保為「工頭」，與另一名「工頭」帶領一組紮鐵工人在項目工地工作。
另一涉案工頭今日無答辯
在2020年8月至2021年4月期間，郭天保串謀同組「工頭」向四名紮鐵工接受賄款合共9九萬元，以協助他們繼續受僱於德鑄。該4名紮鐵工相信，如他們不支付逾12,000元至約33,000元不等的賄款，便會被辭退。涉案另一名「工頭」、47歲的徐二高，被控5項貪污罪名，今日並無答辯，案件亦押後至7月17日再訊。
廉署近年採取連串執法行動，打擊收受非法回佣的貪污行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，包括郭天保共18人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月，徐二高及另外2人尚待答辯或審訊。