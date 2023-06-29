機場三跑項目　再多3名前工頭涉收賄逾80萬被廉署起訴

廉政公署昨日(28日)落案起訴機場「三跑」項目分判商3名前「工頭」，涉嫌向超過80名建築工人收賄共逾80萬元，以協助工人獲分判商聘用和繼續受聘。其中一名「工頭」涉嫌收賄逾70萬元，並妨礙司法公正，指示工人向廉署報稱沒有提供賄款。3名被告已獲廉署准予保釋，以待明日(30日)在西九龍裁判法院應訊。江法及丁仕棠將進行答辯，控方稍後會申請將鄧國梁的案件轉介區域法院答辯。

3名被告分別是鄧國梁(48歲)、江法(55歲)，以及丁仕棠(61歲)，同為德鑄工程有限公司前「工頭」，昨日分案被落案起訴共30項罪名，即25項代理人接受利益；3項串謀使代理人接受利益；1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為；以及1項勒索。

昨日被落案起訴的3名被告案發時為德鑄「工頭」，德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。首案被告鄧國梁涉嫌於2020年6月至2021年3月期間，串謀另外兩名「工頭」及其他工人，使鄧國梁與該兩名「工頭」向約80名木工、雜工、索具裝配工人及電工，收受每個工作天40元至400元賄款，共約70萬元。鄧國梁又涉嫌向其中一名「工頭」收受每個工作天100元至200元賄款，涉款約1.4萬元。