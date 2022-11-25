機場三跑｜今正式啟用　已有1.1萬班航班升降

香港國際機場第三條跑道今日正式啟用，於2016年動工的三跑跑道全長3,800米、寬45米，可讓全球最大型客機A380升降。機管局表示，第三跑道已編配為機場新的北跑道，自7月8日起編排航班，讓本地及海外航空業界持份者熟習運作，新跑道主要用作飛機降落，至今已有1.1萬班航班升降，11月起平均每日有約140班機升降。

中跑道已關閉一年時間至 2024 年

第三跑道機管局機場運行副總監姚兆聰表示，新跑道至今運作暢順，每日長時間運作達10多小時。新跑道設有臨時的塔台用作交通管制，稍後亦會設有正式塔台，亦設有天文台及消防局。隨着新跑道啟用，中跑道已關閉一年時間至2024年，以進行改造工程，其後3條跑道會同時運作。