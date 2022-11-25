機場三跑｜今正式啟用　已有1.1萬班航班升降

香港國際機場第三條跑道今日正式啟用，於2016年動工的三跑跑道全長3,800米、寬45米，可讓全球最大型客機A380升降。機管局表示，第三跑道已編配為機場新的北跑道，自7月8日起編排航班，讓本地及海外航空業界持份者熟習運作，新跑道主要用作飛機降落，至今已有1.1萬班航班升降，11月起平均每日有約140班機升降。
中跑道已關閉一年時間至2024年
第三跑道機管局機場運行副總監姚兆聰表示，新跑道至今運作暢順，每日長時間運作達10多小時。新跑道設有臨時的塔台用作交通管制，稍後亦會設有正式塔台，亦設有天文台及消防局。隨着新跑道啟用，中跑道已關閉一年時間至2024年，以進行改造工程，其後3條跑道會同時運作。
機管局三跑道項目執行總監梁景然表示，第三條跑道為符合國際民航規例的F類跑道，空中巴士A380等大型客機可以降落。他表示，運行後證明採用免挖式「深層水泥拌合」的方法填海，適合第三條跑道的特點。
機管局指，第三跑道工程填海開拓650公頃土地，採用深層水泥拌合法等免挖方式填海，加快填海進度，並減低未來土地沉降的機會，並設有新旅客捷運系統、以及行李處理系統，項目造價約1,415億元。而第三跑道系統工程的其他項目，包括擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊等，將會在未來2年分階段完成，並按機場流量逐步開放。整個系統目標在2024年全面落成。