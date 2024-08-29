機場中跑道地盤六旬男工猝死　遺孀以筆代言：兒子女兒和我都受傷

一名60歲姓馮男工昨日（28日）於機場三跑道項目工程一個地盤突然感到不適，繼而暈倒，獲駐場醫生打兩次強心針後送院，可惜最終不治。
死者沒有「三高」等問題
死者遺孀馮太向傳媒表示，昨日收到子女電話通知丈夫暈倒後立即趕到醫院。當時醫生指丈夫死因未明，需有待法醫解剖。她指丈夫向來身體健康，沒有「三高」等問題，只是早年曾患胃潰瘍，但早已痊癒，不清楚丈夫突然暈倒原因。
妻：丈夫為工程公司員工
她表示，丈夫為工程公司員工，一星期工作6日，早上5時半起身上班。據她了解，丈夫會地盤負責協助處理多項工作，「走嚟走去」猶如雜工。而丈夫所屬的工程公司及工權會曾到醫院與她聯絡，丈夫的工友提及，丈夫在暈倒前曾表示「覺得暈」，隨後便發現他暈倒。現時已與公司溝通，將到機場地盤進行儀式，恩恤金則有待公司稍後安排。
遺孀仍未接受事實
遺孀馮太向傳媒憶講述，少年時與丈夫在童軍活動中相識，結婚37年，從不吵架，二人育有一子一女，均已長大成人，近年更抱孫。意外發生後，遺孀馮太指她只睡了4小時，至今仍未接受到丈夫離世的事實。她讚揚丈夫是個顧家的好男人，雖木獨寡言，卻熱心助人。馮太習慣以文字代替說話，今晨如常在小簿上寫下喪夫感受，「輝，你突然離開讓兒子女兒和我都受傷。我們一時接受不了這個事實」，寥寥數語，卻令人心碎。
事發於昨日（28日）下午約3時38分，一名60歲姓馮男子在機場中跑道一個地盤暈倒。警方和救援人員接報後趕至現場，男子已陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院搶救，送院時沒有呼吸及脈搏，至下午5時終告不治。
據了解，死者為地盤泥水工人，今早8時半上班，負責在沙井旁邊，將沙包及泥水吊運到水井內給同事，原定下午5時下班。至下午約3時半，他向同事表示不適，之後在沙井旁一個沒有遮蓋的位置休息。同事約10分鐘後發現他暈倒，於是通知地盤控制室。地盤駐場醫生奉召到場，曾為他兩次注射強心針。馮男其後被送院搶救，惜最終不治。機管局對事件表示遺憾，會聯絡相關承辦商，跟進向死者家屬提供協助的事宜。