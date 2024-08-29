機場中跑道地盤六旬男工猝死　遺孀以筆代言：兒子女兒和我都受傷

一名60歲姓馮男工昨日（28日）於機場三跑道項目工程一個地盤突然感到不適，繼而暈倒，獲駐場醫生打兩次強心針後送院，可惜最終不治。

死者沒有「三高」等問題

死者遺孀馮太向傳媒表示，昨日收到子女電話通知丈夫暈倒後立即趕到醫院。當時醫生指丈夫死因未明，需有待法醫解剖。她指丈夫向來身體健康，沒有「三高」等問題，只是早年曾患胃潰瘍，但早已痊癒，不清楚丈夫突然暈倒原因。

妻：丈夫為工程公司員工

她表示，丈夫為工程公司員工，一星期工作6日，早上5時半起身上班。據她了解，丈夫會地盤負責協助處理多項工作，「走嚟走去」猶如雜工。而丈夫所屬的工程公司及工權會曾到醫院與她聯絡，丈夫的工友提及，丈夫在暈倒前曾表示「覺得暈」，隨後便發現他暈倒。現時已與公司溝通，將到機場地盤進行儀式，恩恤金則有待公司稍後安排。