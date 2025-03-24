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2025-03-24 16:28:15

機場二號客運大樓年底起分階段啟用　新界大嶼山預約的士站將遷移

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在二號客運大樓重建期間，旅客必須經一號客運大樓離境。(資料圖片)

在二號客運大樓重建期間，旅客必須經一號客運大樓離境。(資料圖片)

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機場三跑道系統去年11月啟用，配合三跑而重建的二號客運大樓預計今年底起分階段啟用。機管局表示，日後會按客運需求分階段啟用新客運設施，當中供遊客和本地旅遊車使用的二號客運大樓旅遊車候車大堂，將計劃於今年第四季啟用，成為三跑道系統項目首個啟用的客運設施。

香港國際機場三跑道系統去年11月啟用。(資料圖片／蘇文傑攝) 機場二號客運大樓現正重建。(資料圖片) 二號客運大樓的旅客登記設施擬在第二階段啟用，圖為重建前的二號客運大樓。(資料圖片／鍾式明攝) 新界及大嶼山預約的士的上落客區即將遷移。(資料圖片／蘇文傑攝) 機管局將在的士站增設一列市區的士候客處。(資料圖片／林俊源攝)

一號停車場騰空間予私家車用

機管局向立法會提交文件指，旅遊車候車大堂啟用後，會騰出現時一號停車場旅遊車停候區的空間，供需求日益增長的私家車使用，從而紓緩一號客運大樓在繁忙時段的交通負荷。下一階段機管局會啟用二號客運大樓的旅客離境設施，包括離境大堂及相關設備，其餘設施亦會相繼啟用，並將繼續與相關政府部門及機場持份者緊密合作，為新客運設施制訂啟用時間及計劃。目前，機管局正為二號客運大樓的旅客登記設施、旅客捷運系統、行李處理系統等，制訂全面的熟習、培訓及演習計劃，並將練習及測試緊急應變計劃。

此外，政府需要就《道路交通(車輛登記及領牌)規例》進行技術性修訂，以落實機管局的建議，把新界及大嶼山預約的士的上落客區，從一號客運大樓接機大堂外的的士站，客運大樓接機大堂外的的士站遷往的士預約區，以便在的士站增設一列市區的士候客處，應對市民和旅客對市區的士服務日益增長的需求。

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