機場入境大堂第三季料推新e-道　合資格香港居民以容貌識別過關

入境處上月底起，容許年滿7歲並持有智能身份證和有效特區護照的兒童，毋須預先登記，便可在各管制站使用e-道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

入境處機場管制科指揮官王志華表示，因留意到每逢假日，香港居民使用e-道出入境的比率相對降低，可能與小朋友未能使用e-道有關，因此作出相應安排。