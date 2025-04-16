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2025-04-16 10:16:00

機場入境大堂第三季料推新e-道　合資格香港居民以容貌識別過關

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機場入境大堂第三季料推新e-道　合資格香港居民以容貌識別過關。（資料圖片）

機場入境大堂第三季料推新e-道　合資格香港居民以容貌識別過關。（資料圖片）

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入境處上月底起，容許年滿7歲並持有智能身份證和有效特區護照的兒童，毋須預先登記，便可在各管制站使用e-道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

入境處機場管制科指揮官王志華表示，因留意到每逢假日，香港居民使用e-道出入境的比率相對降低，可能與小朋友未能使用e-道有關，因此作出相應安排。

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復活節預計600萬人次經海陸空管制站進出香港

復活節假期將至，入境處鼓勵家長與同行7歲或以上合資格子女使用e-道過關。處方預計在本月17至21日復活節假期間，約有600萬人次經海陸空管制站進出香港，其中機場預計平均每日有近15萬人次進出本港，旅客單日數字有望創疫情後新高，處方會減少前線人員休假，彈性調配人手，適時加開檢查櫃枱及通道。

另外，處方預計今年第三季在機場入境大堂推出新款e-道，合資格香港居民毋須預先登記、毋須出示旅行證件，亦毋須以手機展示二維碼，便可在機場入境時，以容貌識別技術核實身分過關。

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本港機場出入境大堂現時共有66條e-道，入境處正與機管局研究在一號客運大樓入境大堂增加更多e-道數目，提升通關效率。

機場管制站自去年12月起成為首個管制站試點，讓年滿11歲、持有效電子中國護照的合資格內地居民，可毋須預先登記就利用容貌識別技術，以e-道自助辦理入境檢查服務。在今年首3個月，已有逾27萬人次使用，佔同期持中國護照過境的旅客超過一半。處方將視乎運作需要，考慮擴展至其他管制站。

原文刊登於 香港電台

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