機場周二起全面推行「登機易」　林世雄：旅客可自助辦理出境

香港國際機場本周二起全面推行「登機易」，年滿11歲的香港居民可以香港特區護照、香港特區簽證身份書或回鄉證可自助辦理出境檢查手續和完成行李託運。

運輸及物流局局長林世雄在網誌表示，保安閘口亦已自助化，已登記「登機易」的旅客只需於鏡頭前掃描容貌，核實身份後便可進入機場禁區登機，無需再次出示身份證明文件或登機證。離港登機閘口亦設有自助登機設施，旅客同樣只需於自助登機閘口鏡頭前掃描容貌，核實身份後即可輕鬆登機。

運輸署推電子許可證

林世雄又指，本周三會提出修訂《道路交通條例》，法例生效後駕駛人士經電子方式申請電子許可證，相關規例的修訂提交立法會進行先訂立後審議的程序，修訂將於今年12月16日生效。駕駛人士經電子方式申請電子許可證並獲批後，運輸署會以電子郵件向申請人發送電子許可證檔案，申請人只需自行下載、列印，並在車輛展示即可。一般人士並不能讀取許可證上二維碼的資料，警務人員則可通過流動裝置讀取二維碼以核實展示的電子許可證。

航運方面，政府將分階段推行香港船舶註冊處下的香港註冊船舶和本地船隻使用電子證書/牌照/許可證，以優化海事服務。首階段將先惠及香港船舶註冊處下的香港註冊船舶，預計於明年中推行；而第二階段則涵蓋本地船隻，預計於2024年中推行。有關措施既可以縮短處理申請和發出證書/牌照/許可證的所需時間，亦可防止偽造以提升保安程度。除了電子牌照/證書/許可證，政府會繼續採取措施，推行電子化流程，包括電子遞交、電子審批、電子查詢、電子支付等，致力減低業界和市民遵規成本和輪候時間。