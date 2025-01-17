機場城市藍圖斥資1000億元　機管局董事指未有必要發債

機管局會承擔其中300億元，其餘700億元則與私人企業合作。機管局董事陳仲尼今早在電台節目指，機管局已與潛在投資者和合作夥伴進行非正式「摸底」，很多都表示對藍圖計劃有興趣。除了本地營運商，亦希望吸引海外投資者和企業。他強調此是長遠計劃，不一定要急於在數年內全部完成項目，會視乎香港經濟復甦情況及外圍息口決定發展進度，「總之成熟一項就做一項」，認為目前未有必要為項目發債。

陳仲尼解釋機場城市發展藍圖新品牌「SKYTOPIA」的目標，是打造吸引全球旅客的新地標，因機場有地理優勢，可以興建大型藝術倉儲設施、休閒娛樂設施等，發展定位應該與西九文化區等不同，做到「錯位發展」。

團結香港基金研究員區浩馳分析，機場城市發展藍圖的做法是濃縮香港市區的特點，將其搬到機場附近。例如構建藝術產業生態圈是西九文化區的縮影，亞博館就近似紅館，讓旅客抵港後，不用走出市區也可在機場感受香港文化特色。至於離島區議員葉培基認同藍圖方向，同時亦關注機場發展與當區發展的兼容性，例如如何將旅客人流帶到大嶼山及東涌，交通物流如何配合等，希望能做到雙贏局面。