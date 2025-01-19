機場城市｜林天福冀吸引轉機客離開禁區消費　空運鮮活市集或比日本築地市場做得更好

機管局公布機場城市SKYTOPIA(世桃彼亞)的發展藍圖大綱，涵蓋休閒娛樂、水上活動和潮流藝術等元素和設施，預計各項目合共要1,000億元投資。機管局主席林天福希望，項目可以把機場一帶發展成地標，吸引更多旅客來港，同時吸引更多人來港轉機並離開禁區消費。

林天福在一個電台節目稱，轉機客現時平均在香港機場停留4小時，日後希望可以吸引他們離開禁區消費，然後再返回機場搭飛機，推動本港經濟發展。機場城市項目亦包括興建逾570個遊艇泊位，林天福指赤鱲角機場島與港珠澳大橋香港口岸人工島之間的港灣，有潛質發展成遊艇俱樂部，期望一半泊位能吸引來自大灣區以至亞洲、較有消費力的「遊艇自由行」旅客使用。

機場城市項目還包括在大橋香港口岸旁興建空運鮮活市集，林天福提到香港在航空貨運方面有優勢，因為市集除海鮮還會有水果和鮮肉等，相信可吸引旅客前往品嘗，形容或會比日本築地市場做得更好。當局日前向商界舉行首場簡介會，他透露有內地、亞洲和美國投資者對項目感興趣。

往返交通須與機場分割

另外，機場現時正興建往返11 SKIES及大橋香港口岸的無人駕駛系統，未來亦會增建往返東涌及大橋香港口岸的路線，但系統不會連接機場客運大樓一帶。林天福強調，將來進出機場城市的交通不可以影響現有連接機場的交通，因此兩者需要分割，又說不希望旅客日後會乘搭機場快綫往機場城市。