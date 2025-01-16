機場城市SKYTOPIA千億發展公布　機管局：有信心吸引企業投資

本港機場定位正轉型為機場城市，機管局公布機場城市發展藍圖大綱，整個項目定名SKYTOPIA(世桃彼亞)，包括機場博覽館二期擴建、興建超過500個遊艇泊位和相關休閒設施等。機管局預計整個項目需要1,000億元發展，當局會以內部資源承擔其中300億元，強調不影響現時徵收的機場建設費，又指有信心吸引到其他企業合作發展。

政府在去年《施政報告》提出擴大「機場城市」規模，機管局公布最新SKYTOPIA計劃，包括興建的亞洲國際博覽館第二期，項目預計2028年落成，屆時將提供多3萬平方米的會展場地面積，包括可容納2萬人的全港最大室內表演場館。發展計劃亦提出構建藝術生態圈，包括設立集畫廊、藝術空間，以及提供全港首個專為藝術品儲存而建的大型倉儲設施。

機管局又計劃在機場島與港珠澳大橋香港口岸人工島之間的港灣，建立機場遊艇度假碼頭「機場城市灣畔」，配合相連的海灣度假酒店吸引高端旅客。連同在人工島西南面和東南面的遊艇港灣「機場海灣」，預計SKYTOPIA項目會提供超過570個遊艇泊位。同時，當局擬在現有的11 SKIES對開，興建長1.5公里的海濱長廊和露天廣場，中間會設有多個「打卡」位，預計兩年內落成。

發展項目俱善用本港或機場優勢

機管局商務執行總監陳正思指，一系列項目種類都是利用香港和香港國際機場獨有優勢發展，例如看到本港一手藝術品交易蓬勃，因此發展藝術品倉儲、藝術廊總匯等，相信會與本港現有的藝術發展具協同效應，而鮮活貨運市集也是利用機場的空運優勢。她希望項目可以「做大個餅」，更多人參與便會做得更好，機管局之後會進行全球招商，項目會按市場反應陸續落成，有信心會吸引不同企業參與。