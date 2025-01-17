機場城市SKYTOPIA耗千億發展 機管局承擔300億元 有信心吸引企業投資

去年《施政報告》提出擴大「機場城市」發展規模一倍，機管局公布最新的機場城市發展藍圖大綱，新品牌名為SKYTOPIA(世桃彼亞)，項目包括亞洲國際博覽館二期擴建、增設近600個遊艇泊位、建立藝術品倉儲和藝術廊總匯，以及興建無人駕駛系統連接港珠澳大橋香港口岸人工島等。機管局預計整個發展項目要投資1,000億元，當局將承擔其中300億元，強調不會影響目前徵收的機場建設費，其餘會與商界合作，有信心項目能吸引企業投資發展。

機管局昨舉行機場城市發展藍圖發布會，向來自本港、內地和海外的商界介紹SKYTOPIA，項目涵蓋休閒娛樂、水上活動和潮流藝術等元素和設施，包括2028年完成的機場博覽館二期擴建，屆時將提供多3萬平方米的會展場地面積，項目亦提出構建藝術生態圈，如設立集畫廊、藝術空間，以及提供全港首個專為藝術品儲存而建的大型倉儲設施。 1.5公里海濱長廊設「打卡」位 在赤鱲角機場島與港珠澳大橋香港口岸人工島(下稱「人工島」)之間的港灣，機管局亦計劃建立機場遊艇度假碼頭，連同人工島另外兩邊的遊艇港灣發展，合共將提供超過570個遊艇泊位。當局並計劃在現有的11 SKIES對開，興建長1.5公里的海濱長廊，以及可用作節慶慶祝活動的露天廣場，中間會設有多個「打卡」位，預計兩年內落成。

SKYTOPIA項目同時涵蓋在人工島擬建、出售來自全球新鮮食品的空運鮮活市集，以及在機場島的運動主題遊樂區、機場島與東涌之間的水上康樂消閒區等。對於SKYTOPIA角色會否與市區的啟德體育園、西九文化區等重疊，機管局商務執行總監陳正思指計劃涵蓋的設施，都是利用本港和香港國際機場的獨有優勢發展，例如本港一手藝術品交易蓬勃，因此發展藝術品倉儲、藝術廊總匯等，相信能夠與現有發展產生協同效應，至於鮮活貨運市集便是利用機場的空運優勢，讓消費者很快享用到從各地運抵的食材。 酒店遊艇等項目交投資者發展 陳正思希望項目可以「做大個餅」，更多人參與投資便會發展得更好，預計整個發展需要投資1,000億元，機管局會以內部資源承擔其中300億元，強調不會從旅客的機場建設費收取，餘下700億元則計劃與其他企業合作，當局之後會進行全球招商，她形容項目潛力非常之大，有信心吸引到其他企業合作投資。除無人駕駛系統、海濱長廊和露天廣場等設施，項目下的酒店、遊艇和藝術相關項目等，都會交由投資者負責發展。