機場巴分岔口猛撼防撞欄 22人傷包括10歲童

長沙灣發生多人受傷交通意外。一輛正開往機場的城巴機場快線A22號線巴士，昨中午12時許駛至西九龍公路通往昂船洲大橋的支路時，懷疑失控撞向一個風琴式防撞欄及一列水馬，車長和21名乘客受傷送院治理，涉事23歲車長其後涉嫌危險駕駛被捕。
事發昨日中午12時27分，一輛由藍田開往機場的A22線城巴，在西九龍公路駛至通往青沙公路及昂船洲大橋的分岔路口時，突失控猛撼風琴式防撞欄及一列水馬，車內乘客頓時被拋起，亦有人撞向擋風玻璃。
有乘客稱被迫取消旅程
車廂上層車頭和下層車尾事後血跡斑斑，樓上和樓下的擋風玻璃碎裂，整個駕駛室亦毀爛不堪。有正前往機場準備外遊的乘客坦言，受意外影響被迫取消旅程。
據報，有行車紀錄儀片段顯示涉事城巴在支路前已打左邊指揮燈示意，惟及後未有向左駛上支路，反而直衝影線最終撞向風琴式防撞欄，整輛雙層巴士及後向左搖擺。
警方指，交通意外造成21名乘客輕傷，9男12女年齡介乎10歲至72歲，他們連同頭及四肢受傷的23歲劉姓車長，分別送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院及廣華醫院治理。車長通過酒精測試，其後涉嫌危險駕駛被捕，現已獲准保釋候查，須於6月上旬向警方報到。消息指，有人報稱事發時突然「眼前一黑」。
城巴：已啟動內部調查
城巴發言人回覆查詢稱，會積極配合警方，並已啟動內部調查工作，更深入了解事故詳情，又對乘客受傷致以慰問，保持緊密聯絡並提供適切協助。