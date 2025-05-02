機場巴分岔口猛撼防撞欄 22人傷包括10歲童

長沙灣發生多人受傷交通意外。一輛正開往機場的城巴機場快線A22號線巴士，昨中午12時許駛至西九龍公路通往昂船洲大橋的支路時，懷疑失控撞向一個風琴式防撞欄及一列水馬，車長和21名乘客受傷送院治理，涉事23歲車長其後涉嫌危險駕駛被捕。

事發昨日中午12時27分，一輛由藍田開往機場的A22線城巴，在西九龍公路駛至通往青沙公路及昂船洲大橋的分岔路口時，突失控猛撼風琴式防撞欄及一列水馬，車內乘客頓時被拋起，亦有人撞向擋風玻璃。

有乘客稱被迫取消旅程

車廂上層車頭和下層車尾事後血跡斑斑，樓上和樓下的擋風玻璃碎裂，整個駕駛室亦毀爛不堪。有正前往機場準備外遊的乘客坦言，受意外影響被迫取消旅程。