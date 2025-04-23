機場快綫擬加價9.4% 議員：過高加幅或降競爭力

熱愛外遊的市民注意！港鐵機場快綫提出加價，整體加幅達9.4%，其中香港站至機場站新收費120元，九龍站至機場站收105元，相關收費預計於今年6月內實施。港鐵表示，隨着營運成本顯著提高，加上將投入資源改善機鐵的設施，因此有需要調整票價，以達至收支平衡。有立法議員認為港鐵須注意價格競爭力，避免導致客源流失。
港鐵向立法會提交文件，建議於今年6月內實施加價，其中機場快綫由香港去機場的八達通成人票價加價10元至120元，九龍往機場由100元增至105元，青衣站往機場由65元增至73元，整體加幅約9.4%，目標6月生效。
如不使用八達通，以成人單程票由香港去機場，加價更達15元，由115元增至130元；九龍去機場由105元增至115元；青衣去機場由70元增至80元。至於往返機場站及博覽館站，票價上調1至7元不等，成人「即日來回博覽館特別車費優惠」加8至10元。至於小童票價，則上調0.5至7.5元不等。
港鐵表示，機場快綫自1998年7月通車至今，只曾在2017年調整過票價，今次建議加幅比上次加價後至今的累積通脹率13.8%為低。港鐵又指，受2020年起的疫情影響，機場快綫因旅客減少而面臨持續的財務挑戰，出現虧損情況；隨着營運成本顯著提高，加上將投入資源改善機鐵的設施，因此有需要調整票價，以達至收支平衡。港鐵同時會提供多項優惠措施，如團體票定價維持半年、免費轉乘港鐵的優惠等。
立法會交通事務委員會委員陳恒鑌表示，本次加幅控制在單位數及低於累積通脹水準，但港鐵須關注市場競爭平衡，如機場巴士單程票價維持約40元，五座的士車資約若四人同行，人均成本僅數十元，與調整後機鐵票價120元形成差距。他提醒，港鐵須注意「需求的價格彈性」，過高加幅可能進一步降低競爭力，導致客源流失，反不利長期營收。