機場快綫擬加價9.4% 議員：過高加幅或降競爭力

熱愛外遊的市民注意！港鐵機場快綫提出加價，整體加幅達9.4%，其中香港站至機場站新收費120元，九龍站至機場站收105元，相關收費預計於今年6月內實施。港鐵表示，隨着營運成本顯著提高，加上將投入資源改善機鐵的設施，因此有需要調整票價，以達至收支平衡。有立法議員認為港鐵須注意價格競爭力，避免導致客源流失。

港鐵向立法會提交文件，建議於今年6月內實施加價，其中機場快綫由香港去機場的八達通成人票價加價10元至120元，九龍往機場由100元增至105元，青衣站往機場由65元增至73元，整體加幅約9.4%，目標6月生效。