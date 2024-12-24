機場捷運女童險墮軌事故缺紀錄 機管局認調查欠全面

機場去年懷疑有小童跌入旅客捷運系統(APM)列車與月台間之空隙，機管局已完成調查報告，指未發現有系統性安全問題，機電署亦已確立系統的設計和運作均安全。機管局又指，沒有證據顯示任何人刻意隱瞞，但承認年初首次調查時範圍不夠全面，前線員工缺乏警覺性亦導致事故未被妥善記錄，事後已被警告。 去年11月21日一名女童使用機場旅客捷運系統前往海天中轉大樓時，懷疑登車期間險些墮軌，事件今年10月被揭發，機管局當時形容年初曾經收過據稱屬事發過程的閉路電視片段，惟從畫面未能肯定其部分身體曾掉進列車與月台之間空隙。政府昨表示，已完成審視機管局就事件提交的調查結果，引述報告指機管局調查後未發現旅客捷運系統有系統性安全問題，機電署亦確立系統的設計和運作均安全。

女童踏進空隙隨即被拉起 報告又指，機管局進行全面而深入的調查後，認為沒有證據顯示任何人刻意隱瞞事件，但承認其相關部門年初首次調查事件時範圍不夠全面，以致未能及早確認事故。據機管局調查結果，女童部分身體踏進空隙後即時被車上其他人拉起，車門亦按原定35秒時間關閉，未有觸發保護系統警報，而當局當時亦沒收到當事人或其家人投訴或任何受傷報告。最終機管局透過新增的協助調查部門提供資訊，找到一名在機場工作，但其公司業務與捷運運作無關的目擊者，從而確認事件。