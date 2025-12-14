機場捷運系統列車運行期間爆火花　機管局4年半後始報告機電署 (多圖)

香港國際機場的旅客捷運系統(APM)再爆出事故。《am730》接獲消息稱，一列APM列車運行期間突然爆出大量火花，惟機管局當時未有向機電工程署報告事件，及至約4年半後始向機電署交報告。此外，APM隧道近日亦有石屎剝落，部分較大型的石屎碎塊掉在緊急通道上，機管局於事發兩周後安排獨立結構工程師檢查涉事位置。

機電工程署亦確認片段事發日期，該署回覆《am730》查詢稱根據片段，初步認為該事件屬須通報事件，機管局應在當時作出通報。機電署已要求機管局就事件提交報告，署方會詳細研究報告內容，如有需要會採取適當跟進措施，確保APM安全運作，並已向機管局重申按機制通報事件的必要性。機電署指，會持續監察機管局通報事故的情況，確保APM運作安全。

機管局回覆查詢時，確認片段中的事件於2021年4月1日晚上11時42分發生，當時APM正關閉進行大型檢修及進行不載客試運，涉事列車在經過相關月台期間，車身集電弓與月台裝置接觸不良，引致車側出現火花，事件沒有影響APM結構。機管局承認，按當時對通報機制的理解，認為事件並非在營運期間發生，因此沒有向機電工程署通報，續說現正就事件向機電署提交報告。換言之，機管局是在事發後約4年半才通報當局。

《am730》日前接獲消息指，上年度APM發生多宗嚴重事故，惟機管局未有按程序向監管部門報告，又指出2021年一列APM列車在路軌轉彎時突然爆出大量火花。從《am730》取得的事發一刻閉路電視片段可見，爆出火花後現場持續冒出多個火光。

APM路軌天花石屎剝落隔兩周才通報

同時，消息稱APM間中有石屎剝落，最近一次更直接有石屎掉落在行車路軌及旁邊的緊急逃生通道上，從現場照片可見通道上有多塊較大型的石屎碎塊，上方天花石屎亦見裂痕。

機管局稱，上月29日深夜在APM每日運作前的例行巡查，發現一段路軌旁發現有碎石屎從天花剝落，但沒有發現碎石屎落在路軌上。維修人員按程序緊急維修及整固後，系統當日如常營運，機管局及後調查確認，因喉管滲漏導致鋼筋生銹及石屎剝落，至《am730》接獲消息後，於上周三運作時段完結後安排獨立結構工程師檢查，再確認天花結構以及機場旅客捷運系統安全；當局隨後在上周五按規例向機電署通報。

工人持過期許可證入路軌範圍被揭發

另一邊廂，《am730》獲悉近日有機管局工程人員以過期工程許可證進入路軌範圍工作，最終被其他員工揭發並要求其停止手上工程及離開，以及有指機管局為免已分階段啟用的機場二號客運大樓延誤開幕，要求前線職員在接受新系統培訓前，於兩、三日內參加與機電署共同進行的演習，以圖取得列車營運系統更新許可。

機管局承認上月29日有職員覆核文件期間，發現有一名工作人員持有已過期許可證進入APM工程範圍，當局已即時處理。為加強管制，機管局已要求負責檢查的職員必須緊跟程序查核，並將以電子方式取代目前只靠人手檢查證件的工作。另一方面，為配合二號客運大樓旅客捷運系統的營運準備工作，機管局稱當局與APM生產商已按營運牌照要求，由今年2月至12月期間合共提供7次培訓予所有相關員工，確保員工有充足時間充份掌握系統並熟習操作，有關培訓記錄已按程序呈報機電署審閱。