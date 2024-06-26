機場推新安檢系統行李掃描快5秒 旅客毋須取出手提電腦液體

香港國際機場下月2日起採用全新智能安檢系統。新設的電腦斷層X光機能夠偵測三維影像，旅客日後毋須從行李取出手提電腦和液體等物件，而旅客若被探測出身上有金屬，會改用可清晰顯示藏有物品位置的全新人體全身掃描器，取代原有人手手持探測器檢查和尋找物件位置。機管局希望新安排提升旅客體驗之餘，亦可減少人與人接觸，預計日後掃描行李時間可以快5秒、98%旅客仍可在4.5分鐘內完成安檢。
下月2日起分階段推出
旅客在進入機場禁區時需要接受安全檢查，機管局下月2日起會分階段推出全新智能安檢系統，首輪會先在兩個離境大堂各增設兩條新通道。新設備包括用輻射偵測出三維影像的電腦斷層X光機，每件掃描行李可分割成數百張影像，讓判圖員更清晰和360度檢查行李，減少打開行李檢查的次數。新做法下，手提電腦不會再遮擋檢查行李其他物件、可清晰顯示液體是否超過100毫升，旅客毋須再從行李取出它們。
現時旅客通過金屬探測拱門時，若探測到金屬物件需要人手以金屬探測器在身上尋找，新安排下旅客可改用新設的人體全身掃描器，透過360度掃描準確反射出藏有物件位置，既可方便機場保安重點搜查相關地方，亦能盡量減少人與人接觸。完成安檢程序後，安檢行李託盤可以透過新系統自動回收，節省現有收回託盤人手。
每小時處理量增加1600人
新行李安檢系統可以同時容納3名旅客擺放行李，機管局指每條新通道每小時容量可由目前的240人，增加逾半至約360人，全面啟用後機場整體平均處理流量，亦可由8,400人增兩成至10,000人。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，新做法掃描行李時間可由15秒縮短至10秒，又稱排隊時間理論上亦可減少，料整體98%旅客都能夠在4.5分鐘內完成安檢程序。
姚兆聰預計，約兩年後會全面應用智能安檢系統，屆時整個一號客運大樓共設有50條新安檢通道和32部人體全身掃描器。他形容項目不是便宜的投資，但系統提升涉及多項設備，難以獨立交代機器成本。另外，姚兆聰指每條通道均獨自運作，相信系統不可能全線故障。
機場保安有限公司行政總裁張德強指，非繁忙時段可節省約四分之一安檢人手，繁忙時段則會維持原有人手，又說現已訓練過千人手，相信同事日後能熟習從三維圖像檢查，功多藝熟。他又稱，機器每日啟動前都要以供應商的物件測試一次，確保達到要求才可開放予旅客使用。