機場斥8億推新安檢系統 旅客毋須取出手提電腦液體

本港機場下月起陸續採用全新智能安檢系統，引入新的電腦斷層X光機以三維影像掃描行李，旅客日後毋須從行李取出手提電腦等電子物品和液體，整個流程亦有望縮短5秒至10秒。系統同時購置可清晰顯示藏有金屬物品位置的全新人體全身掃描器，取代原有靠機場保安手持探測器詳細檢查的做法。機管局為整個系統共斥資8億元，希望新安排提升旅客體驗之餘，亦可減少人與人接觸。 旅客進入機場禁區時均需要接受安全檢查，機管局下月2日開始會在客運大樓分階段推出全新智能安檢系統，包括全新引入的電腦斷層X光機，旅客日後可以直接把行李放進儀器供機場保安檢查，毋須再取出手提電腦等電子物件和液體。儀器掃描行李時，會利用輻射把物件分割成數百張影像，然後組合成更清晰的三維影像，供判圖員360度檢查行李，有別現時只會從底面和側面掃描的傳統X光機。

人體全身掃描器取代人手探測金屬 由於判圖員可以全方位轉動行李影像，手提電腦將不會再遮擋行李內其他物件，同時可判斷液體是否超過100毫升，因此毋須旅客再取出，判圖員也可減少打開可疑行李檢查的次數。機管局又在行李檢查櫃枱增設安檢行李托盤自動回收系統，節省回收托盤的人手，附設的感應設備亦會提示旅客有物品遺留在托盤。 人體保安檢查方面，現時旅客在通過金屬探測拱門時，若被探測到身上有金屬物件，便需要機場保安進一步以金屬探測器，在旅客身上尋找或檢查。新安排下，旅客會改用人體全身掃描器，儀器會360度掃描並準確反射出藏有物件位置，既可方便機場保安重點搜查相關地方，亦能盡量減少人與人接觸。

首階段機管局會先在南、北離境大堂，各設立兩條使用新系統的通道，全面啟用後整個一號客運大樓、中場客運廊和轉機或過境通道，共設有50條新安檢通道和32部人體全身掃描器，本港亦會成為全球首個全面使用智能安檢的機場。 新行李安檢系統可同時容納3名旅客擺放行李，機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，每條新通道每小時處理量可由目前的240人，增加逾半至約360人，而全面啟用後整體平均處理流量亦可由8,400人增加兩成至10,000人。他續說，旅客排隊時間理論上亦可減少，料98%旅客都可在4.5分鐘內完成安檢程序。他強調，每條通道的電腦系統均獨立運作，沒有以互聯網連接起來，相信不可能全線故障，並指攜帶100毫升液體的上限不變。