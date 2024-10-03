機場旅客捷運女童疑墮月台空隙　機管局：片段僅見跌倒　機電署要求一個月內交報告

香港國際機場旅客捷運系統(APM)去年11月有乘客登車時，懷疑跌入列車與月台間之空隙。機管局表示，紀錄顯示該月曾經有當值員工報告指，有乘客告知鞋物掉進有關空隙，但沒有乘客報稱曾跌入空隙。當局又指，維修人員今年1月匯報並建議檢查APM隧道一個轉轍器石屎底座，檢查後確定沒有結構安全問題，今年7月APM隧道亦因外層帶金屬紙屑掉落路軌，引起輕微及非常短暫的火花。機管局表示，按機電署與當局規定的通報機制和當時掌握的資料，3宗事件均屬於不需要匯報類別。

機電工程署指出，未接獲機管局通報該3宗事件，但分別在今年1月和7月收到匿名人士電郵告知有關事件，署方隨即就每宗事件作出相應跟進。機電署調查發現，兩宗事件並不屬於需要通報的事故，但謹慎起見已要求機管局進行所需的維修工作，隨後亦已確認相關系統和設備穩妥，惟匿名人士1月報告懷疑有兒童跌入空隙的事件，經機電署審視機管局提交的相關資料，未能核實事件真確性。

張欣宇質疑有人瞞報促調查 香港新方向立法會議員、立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇指，APM系統早前發生一宗女童險些墮軌意外，認為事件可以很嚴重，如墮下路軌有機會觸電，自動列車開出時更會造成人命傷亡，所幸女童被救起，認為應重新檢討月台安全設計，例如增加填充物。

張欣宇續說，相關事故須按例上報及通報政府，但機管局無相關事故的調查報告，又相信有內部職員知悉事件，反映安全管理系統和通報機制都有漏洞，甚至不排除有人暪報，促請政府及機管局徹查，並公開報告及提出改善措施，他亦會提出在立法會鐵路事宜小組委員會討論。至於列車行駛時爆火花一事，張欣宇認為事件未有觸發跳電或影響列車運作，代表仍處於防禦範圍之內，未有構成嚴重安全風險或事故。 機管局：未有乘客掉進空隙紀錄 機管局回應《am730》查詢指，當局今年1月收到機電署就有乘客懷疑跌入列車與月台之間空隙的查詢後，隨即向管理系統的員工查詢和翻查紀錄，均沒有發現曾有人掉進空隙的記錄，機管局其後已向機電署交代調查結果。當局又稱，APM閉路電視紀錄會保留一個月，故在接獲機電署查詢時11月的紀錄已刪除，未能透過閉路電視片段了解情況。

至於近日有人向機管局提供據稱屬事發過程的閉路電視片段，當局稱片段只顯示可能有小童曾於進入車廂時跌倒，從畫面未能肯定其部分身體曾掉進列車與月台之間空隙。機管局又指，事發路段的空隙距離，自去年7月開始的改善工程，已由原本的13.1至14.1厘米，收窄至7.1至10.1厘米，同時指出APM的月台幕門及車門設有感應裝置，當偵測到有外物，如有乘客被困於月台與車廂的空隙時，月台幕門會保持打開，列車不會開出，以確保乘客安全。 事件不影響列車服務毋須匯報 另外，機管局指維修人員今年1月在APM隧道內例行檢查時，匯報並建議檢查一個轉轍器石屎底座，當局已即時安排結構工程師檢查，其後確定沒有結構安全問題。列車運作沒有受到影響。半年後，今年7月APM隧道內曾有外層帶金屬的紙屑掉落路軌，引起輕微及非常短暫的火花。火花沒有觸發火警偵測系統，列車行駛保持安全及服務沒有受影響，機管局為免同類事件再發生，已全面檢查及維修，並指兩宗事件均不構成安全問題，亦沒有影響列車服務，按通報機制毋須向機電署匯報。