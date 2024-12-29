機場核心計劃展覽中心兩日後關閉　廿五載展品模型交路政署保存 (多圖)

本港在九十年代推行香港機場核心計劃，興建包括赤鱲角香港國際機場等10項大型基建，即常被坊間稱作的「玫瑰園計劃」。政府1998年在汀九的白樓設有機場核心計劃展覽中心，以模型、圖片和展板形式介紹該10項核心工程，至前年決定把白樓活化成國史教育中心悠悠館，中心將於本月31日下午5時起關閉。

圖片和展板透過數碼方式保存

民政處回覆《am730》查詢稱，中心將於12月31日下午5時起關閉，以配合發展局開展活化工程。至於展館裏的展品包括模型、圖片和展板，民政處指大多都自1998年中心開幕以來展出至今，部分模型日後將轉交路政署保存及考慮作日後展出，而中心內的圖片和展板已透過數碼方式保存。資料顯示，中心逢周一休息，周二至五開放時間為早上10時至下午5時，周六、日及公眾假期則延長開放至晚上6時半。

中心展覽廳共分成6個區域，以展板、模型和互動裝置等形式介紹10項核心工程，包括赤鱲角新機場、東涌新市鎮第一期、青嶼幹線，以及西區海底隧道、西九龍和中區填海計劃等，大部分都附有當時的照片解說，例如正填海的維港兩岸和東涌、青馬大橋啟用前的煙花匯演等。不過，部分互動裝置已經損壞多時及沒有合適零件，以致未能修復。中心同時設有一個可容納60人的觀景台，該處和地面外圍均設有免費望遠鏡供遠眺青馬大橋及汀九橋。