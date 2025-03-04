機場空運中心新地續租15年斥4億升級　機管局：感謝投下信任一票

機場三跑道系統全面啟用後，航空運力和可處理貨運量有所提升。佔地逾150萬呎的機場空運中心將續租15年至2043年，並斥資超過4億元升級中心設施，以提升中心貨物吞吐量三成。當局希望簡化中轉貨物相關法例，使各種形式的貨物轉運受惠於簡化後的規管模式，發揮香港作為自由港的特色，機管局就感謝對方對本港未來投下信任一票。
去年空運貨物量按年升一成四
位於赤鱲角機場後勤區的機場空運中心，自1998年隨新機場落成而啟用，現有租約將於2028年到期。機場空運中心所屬的新鴻基地產宣布，已經與機管局達成協議，會在租約到期後再續租15年至2043年，同時斥資4億多元翻新現有設施和增添新建設。
機管局和新地舉行新租約簽署儀式，運輸及物流局局長陳美寶致辭時表示，面對近年政治或社會情況挑戰，即使有3年的疫情亦無損香港國際機場在空運和貨運物流成績繼續飆升，去年全年共錄得490萬公噸空運貨物吞吐量，按年增長14%，佔全港外貿總值45%，形容整個空運業有助帶動香港貿易和經濟發展，是重要支柱。
陳美寶又提到，政府有進行大量工作簡化中轉貨物的規管架構、法規等，從而讓空轉空、海轉空、陸轉空、海轉海等不同轉運方式，能夠受惠於簡單、簡化規管模式，有助發揮自由港特色。她並說，政府會加強與內地特別是大灣區鄰近城市和港口的協作，加強資訊分流和分享，有助空運業界打拼。
升級工程最快明年首季竣工
機管局主席林天福指，續租可證明機場空運中心對香港未來發展充滿信心，感謝對方投下信任一票。他又表示，全球經濟正面對很多不明朗因素，香港要保持競爭力，集中發揮香港機場獨有優勢，包括藉免稅港優勢推動電子商貿發展等，十分期待機場空運中心繼續支持香港航運發展。
新地主席兼董事總經理郭炳聯透露，升級工程不只是「整靚外型」，團隊早前亦先後到日本東京、德國法蘭克福、英國倫敦、新加坡和內地上海視察當地空運中心及聽取現有租戶意見，目標把現有中心拓展為全球最有效率空運中心，以及提升三成貨物處理量。新地斥資超過4億元的升級工作，包括使倉庫布局變得更靈活、引入智能數碼化系統和智能交通管理系統等，希望更貼近中小企客戶需求，同時提升物流效益和流暢度，預計最快明年首季陸續分階段落成。