機場空運中心新地續租15年斥4億升級　機管局：感謝投下信任一票

機場三跑道系統全面啟用後，航空運力和可處理貨運量有所提升。佔地逾150萬呎的機場空運中心將續租15年至2043年，並斥資超過4億元升級中心設施，以提升中心貨物吞吐量三成。當局希望簡化中轉貨物相關法例，使各種形式的貨物轉運受惠於簡化後的規管模式，發揮香港作為自由港的特色，機管局就感謝對方對本港未來投下信任一票。

去年空運貨物量按年升一成四

位於赤鱲角機場後勤區的機場空運中心，自1998年隨新機場落成而啟用，現有租約將於2028年到期。機場空運中心所屬的新鴻基地產宣布，已經與機管局達成協議，會在租約到期後再續租15年至2043年，同時斥資4億多元翻新現有設施和增添新建設。