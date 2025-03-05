機場空運中心續租15年 新地4億升級盼貨量增三成

新地旗下逾150萬呎的機場空運中心，將續租15年至2043年，並斥資逾4億元升級中心設施，以提升中心貨物吞吐量三成。運輸及物流局長陳美寶稱，空運業是帶動香港貿易和經濟發展的重要支柱，去年全年共錄得490萬公噸空運貨物吞吐量，按年增長14%，佔全港外貿總值45%。
位於赤鱲角機場後勤區的機場空運中心，自1998年隨新機場落成而啟用，現有租約將於2028年到期。機場空運中心所屬的新鴻基地產宣布，已經與機管局達成協議，會在租約到期後再續租15年至2043年，同時斥資4億多元翻新現有設施和增添新建設。
升級非僅「整靚外形」
機管局和新地舉行新租約簽署儀式，新地主席兼董事總經理郭炳聯透露，升級工程不只是「整靚外形」，團隊早前亦實地視察日本東京、英國倫敦、新加坡等空運中心，以及聽取現有租戶意見，目標拓展成全球最有效率空運中心，同時提升三成貨物處理量。
有關升級工作包括使倉庫布局變得更靈活、引入智能數碼化系統和智能交通管理系統等，希望更貼近中小企客戶需求，同時提升物流效益和流暢度，預計最快明年首季陸續分階段落成。
機管局主席林天福指，續租可證明機場空運中心對香港未來發展充滿信心，感謝對方投下信任一票。他又表示，全球經濟正面對很多不明朗因素，香港要保持競爭力，集中發揮香港機場獨有優勢，包括藉免稅港優勢推動電子商貿發展等，十分期待機場空運中心繼續支持香港航運發展。