機場空運中心續租15年 新地4億升級盼貨量增三成

新地旗下逾150萬呎的機場空運中心，將續租15年至2043年，並斥資逾4億元升級中心設施，以提升中心貨物吞吐量三成。運輸及物流局長陳美寶稱，空運業是帶動香港貿易和經濟發展的重要支柱，去年全年共錄得490萬公噸空運貨物吞吐量，按年增長14%，佔全港外貿總值45%。

位於赤鱲角機場後勤區的機場空運中心，自1998年隨新機場落成而啟用，現有租約將於2028年到期。機場空運中心所屬的新鴻基地產宣布，已經與機管局達成協議，會在租約到期後再續租15年至2043年，同時斥資4億多元翻新現有設施和增添新建設。

