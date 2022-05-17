機場第三跑道已完成飛行校驗，料今年可啟用。(資料圖片)

機管局表示，機場第三跑道的飛行校驗已在上月順利完成，預料第三跑道可在今年啟用。機管局向立法會提文件，表示計劃本月進行飛機意外救援演習，並期望在月底前，配合民航處要求，取得營運第三跑道及相關滑行道的牌照。

機管局指，第三跑道今年啟用後，機場中跑道將會關閉約2年，進行重新配置，屆時機場將以臨時雙跑道系統運作，局方會與相關持份者協調，確保順利過渡。

機管局相信，航空業及航空交通將會隨着疫情退卻而逐步復蘇，業界一般預期，客運量將於3年時間逐漸回復至疫情前水平。機管局稱會保持警惕，嚴格控制成本，繼續推展發展項目，鞏固機場作為國際航空樞紐的地位。

目標每小時處理102班航班

而運房局在本月11日回應議員質詢時亦表示，按計劃於今年啟用機場第三跑道，預計於2024年完成整個系統，同時將推進三跑系統至每小時處理102班航班的目標。

運房局又指，國家民航局、香港民航處及澳門民航局，於2004年成立「珠江三角洲地區空中交通管理規劃與實施三方工作組」，並在去年已完成粵港澳大灣區空域類比模擬工作報告。報告主要探索大灣區空域的發展，並發現優化其周邊航路的重要性，預計未來將展開粵港澳大灣區機場群空域規劃研究，及探索應用新技術。