機場系統故障旅客大排長龍 機管局：訊號不穩須重啟

香港國際機場A至E櫃位昨早系統出現故障，導致大批旅客延誤登機，大排長龍。有旅客到場才得悉消息，亦有人趕不及上機。機管局表示，昨日凌晨進行系統演練期間，發現系統訊號不穩定，為穩妥起見早上6時重新啟動，至昨早約9時15分已全面恢復正常運作，期間5班離港航班延遲不多於30分鐘，機管局對為旅客帶來不便致歉。攝影：林俊源

機管局機場運行執行總監姚兆聰昨午解釋，星期四凌晨2時處理完最後航班，開始為登機櫃位的網絡電腦系統做年度轉換系統演習。測試時一切順利，不過到清晨5時許轉回原來系統時，發現機場營運的網絡系統訊號不穩定，決定在清晨6時將南面離境大堂A至E段櫃位的電腦系統全部重新啟動。他表示，局方清晨6時得悉事件後，已即時啟動緊急應變機制，通知相關航空公司，安排受影響旅客使用北面的登記櫃位。

姚兆聰指，局方早上7時15分已找到問題原因，並在8時開始陸續恢復櫃位登機系統，至9時15分已全面恢復正常運作。他表示，在早上8時半前受影響的航班有5班，受影響的時間約為30分鐘，對旅客造成不便致歉，指機管局會汲收經驗作改善。機管局指，技術人員已找到系統的問題並作出修復，確保不會再出現類似的情況。

