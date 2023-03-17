機場系統故障旅客大排長龍 機管局：訊號不穩須重啟

香港國際機場A至E櫃位昨早系統出現故障，導致大批旅客延誤登機，大排長龍。有旅客到場才得悉消息，亦有人趕不及上機。機管局表示，昨日凌晨進行系統演練期間，發現系統訊號不穩定，為穩妥起見早上6時重新啟動，至昨早約9時15分已全面恢復正常運作，期間5班離港航班延遲不多於30分鐘，機管局對為旅客帶來不便致歉。攝影：林俊源
機管局機場運行執行總監姚兆聰昨午解釋，星期四凌晨2時處理完最後航班，開始為登機櫃位的網絡電腦系統做年度轉換系統演習。測試時一切順利，不過到清晨5時許轉回原來系統時，發現機場營運的網絡系統訊號不穩定，決定在清晨6時將南面離境大堂A至E段櫃位的電腦系統全部重新啟動。他表示，局方清晨6時得悉事件後，已即時啟動緊急應變機制，通知相關航空公司，安排受影響旅客使用北面的登記櫃位。
姚兆聰指，局方早上7時15分已找到問題原因，並在8時開始陸續恢復櫃位登機系統，至9時15分已全面恢復正常運作。他表示，在早上8時半前受影響的航班有5班，受影響的時間約為30分鐘，對旅客造成不便致歉，指機管局會汲收經驗作改善。機管局指，技術人員已找到系統的問題並作出修復，確保不會再出現類似的情況。
旅客批沒通知錯過登機
故障令離境大堂逼滿數百名旅客「打蛇餅」排隊等候辦理登機手續，旅客周先生說昨早6時許到機場，才發現未能辦理登機手續，直至原定航班起飛後才獲告知將安排他改乘下午航班。另有10時許離境的旅客表示，等了超過3小時才能辦理登機手續，期間感到焦慮，航班最終要延誤15分鐘起飛。旅客陳小姐不滿航空公司沒有通知，「我自己看新聞得知。」
方保僑：後備應急系統未發揮作用
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，機管局的解釋十分空泛,「訊號不穩可說是萬能的解釋。」他表示不少銀行或大型機構的系統都是「247」運作，他們會揀選較少人用的時段進行維修或演練，同時均有後備系統，雖然機管局指發現故障後已啟動緊急應變機制，但仍導致多半航班延誤、旅客無機搭的情況，十分不理想，反映後備應急系統未能發揮作用，除了檢討系統是否本身存在問題，亦應研究如何更有效快速應變。
航運交通界立法會議員易志明認為，今次事件罕見，但影響不大，安排旅客使用其他櫃位的做法妥當，未必需要設懲罰機制；建議機管局改善通報旅客安排，盡早聯絡航空公司，在旅客出發時發訊息通知。
起飛或抵達目的地有延誤才作賠
香港保險業聯會回覆查詢時表示，一般保單保障行程延誤要因指定受保風險如天氣情況、天災航班機件故障，起飛或抵達目的地有延誤才保障，機場系統測試故障並不是指定風險。除非保單列明超出受保人控制範圍的原因引致行程延誤，方能作賠。會方又指，行程延誤一般設有指定時數，例如延誤連續5或6小時以上。但由於不同保險公司的保單條款有異，確實保障範圍仍以保單條款為準。