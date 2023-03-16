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2023-03-16 19:07:00

機場系統測試故障旅客大排長龍 機管局：電腦系統訊號不穩決定重新啟動(更新)

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機場離境大堂排長龍　機管局致歉：測試系統時發現問題　部分設施8時起回復正常 (更新) 機場離境大堂排長龍　機管局致歉：測試系統時發現問題　部分設施8時起回復正常 (更新) 機場離境大堂排長龍　機管局致歉：測試系統時發現問題　部分設施8時起回復正常 (更新)

【19:00更新】香港國際機場離境大堂登機系統，今晨出現故障導致大批旅客未能登機。早上約7時，有市民表示，機場部分登機櫃檯電腦系統懷疑故障，大批旅客等候辦理登機手續。機管局網頁顯示，國泰多個航班有延誤。其中，離境大堂A至E登機櫃位據報有系統故障，導致航空公司未能發出登機證。機管局機場運行執行總監姚兆聰傍晚解釋，事故是由於在網絡系統演練期間，發現電腦信號不穩定「疾下疾下」，因此決定重新啟動系統，並在早上6時已通知所有航空公司，展開應變行動。

姚兆聰：恢復系統時訊號不穩

姚兆聰傍晚見記者表示，局方於凌晨2時半對辦理登機手續的電腦網絡系統進行定期演練，測試系統的轉換接駁能力。他指系統轉換順利有效，惟在恢復系統運作時，發現電腦訊號不穩定「疾下疾下」，到早上5時決定重新啓動系統。姚兆聰又指，早上6時已通知航空公司，將受影響的南面櫃位遷往北面；而早上7至8時系統逐步恢復期間，遇上旅客登機高峰時間，導致旅客需要花更長時間排隊。他再次對旅客造成不便致歉，指會汲收經驗作改善。

機管局：已即時啟動緊急應變機制

機管局中午表示，今日(16日)凌晨定期系統測試期間，發現系統出現問題，影響位於南面離港大堂A至E段的登記流程，局方已即時啟動緊急應變機制，並通知相關航空公司，安排受影響航空公司及旅客使用其他登記行段及北面離港大堂。機管局指，部分受影響的設施已於今早8時逐漸回復正常運作，並對旅客帶來不便表示歉意。

機管局網頁顯示國泰多班客機航班有延誤。(機管局網頁截圖)

機管局網頁顯示國泰多班客機航班有延誤。(機管局網頁截圖)

5班離港航班延遲不多於30分鐘

機管局其後指，登記系統今早約9時15分全面恢復正常運作，相關登記流程全面回復正常，並指事故期間有5班離港航班延遲約不多於30分鐘。

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