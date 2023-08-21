機場航天城34歲男地盤工觸電死亡 母認屍後傷心暈倒

今日上午，男電工的親友到葵涌公眾殮房認屍，其母由湛江來港，情緒激動，認屍後傷心過度暈倒，一眾親友亦哭成淚人。死者7年前由湛江來港後，繼續在機電工程方面工作，為家中經濟支柱，與妻子育有兩名子女，長女11歲、幼子8歲，妻子沒有工作，如今殮葬費亦成問題。

一名34歲男電工周六（19日）在機場一個地盤開工時，觸電喪命。男工家屬今日（21日）到殮房認屍，其母認屍後情緒激動暈倒。

男工原本打算收工回內地與家人食飯

據其親友透露，男工當日打算收工後，回內地陪家人食飯，惟家人一直未接到他放工的消息，之後到香港才得知其死訊。惟家人表示，未清楚了解死因，只知死者工時作觸電，手指明顯被電電傷；又指死者生前任職的公司未有提供支援及慰問，未有作出任何承諾，親屬將會聯絡涉事公司。

男工於地盤工作時暈倒

男工在涉事公司任職電工約一年，周六（19日）當日，他在機場航天城東路11 SKIES商場2地盤、離地3米的假天花工作時，懷疑觸電暈倒，約10分鐘後工友發現他沒有反應，爬上假天花赫見他暈倒，連忙報警求助。消防表報後到場將他救下，送院搶救，可惜最終不治。