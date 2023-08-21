機場航天城34歲男地盤工觸電死亡 母認屍後傷心暈倒

一名34歲男電工周六（19日）在機場一個地盤開工時，觸電喪命。男工家屬今日（21日）到殮房認屍，其母認屍後情緒激動暈倒。
今日上午，男電工的親友到葵涌公眾殮房認屍，其母由湛江來港，情緒激動，認屍後傷心過度暈倒，一眾親友亦哭成淚人。死者7年前由湛江來港後，繼續在機電工程方面工作，為家中經濟支柱，與妻子育有兩名子女，長女11歲、幼子8歲，妻子沒有工作，如今殮葬費亦成問題。
男工原本打算收工回內地與家人食飯
據其親友透露，男工當日打算收工後，回內地陪家人食飯，惟家人一直未接到他放工的消息，之後到香港才得知其死訊。惟家人表示，未清楚了解死因，只知死者工時作觸電，手指明顯被電電傷；又指死者生前任職的公司未有提供支援及慰問，未有作出任何承諾，親屬將會聯絡涉事公司。
男工於地盤工作時暈倒
男工在涉事公司任職電工約一年，周六（19日）當日，他在機場航天城東路11 SKIES商場2地盤、離地3米的假天花工作時，懷疑觸電暈倒，約10分鐘後工友發現他沒有反應，爬上假天花赫見他暈倒，連忙報警求助。消防表報後到場將他救下，送院搶救，可惜最終不治。
11 SKIES承建商協盛建築集團日前回覆傳媒表示，對事故深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，並會聯同外判商向死者家屬提供適切協助，亦會配合政府部門調查事故成因。
勞工處發出「暫時停工通知書」
勞工處向有關承辦商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤地下樓層（零區）的電力工作，直至信納有關承辦商已採取措施消除有關危害，才可復工。根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，循公訴程序定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁2年；或循簡易程序定罪，最高可被判罰款300萬元及監禁6個月。