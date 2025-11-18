機場貨機衝落海｜初步報告揭降落後有引擎突然加速　將繼續分析是否涉人為因素

香港國際機場上月發生致命意外，一架由阿聯酋杜拜來港的無載貨貨機在北跑道降落時，懷疑失控左轉衝出跑道，再把巡邏車撞落海導致車上兩人死亡。民航意外調查機構發表調查初步報告，指出事發時4號引擎突然加速，機構會繼續收集數據並分析是否涉及人為因素等。

初步報告提到，飛機簽派時配備「最低設備清單」項目，包括須由維修人員在每日首次起飛前解決的液壓系統儲液器駕駛艙標示問題，以及4號引擎反推裝置不運作，而現有證據顯示飛機起飛至偏離跑道期間的飛行過程均正常。

事發時，貨機由副機長充當操控飛行員，機長充當監控飛行員，當日凌晨3時52分貨機降落後減速時，引擎顯示和機組警告系統出現自動煞車訊息，機場隨即從副機長接管飛機的控制。其後，飛行數據記錄儀資料顯示4號引擎突然加速，5秒後所有選定的反推裝置均已收起。當4號引擎加速11秒後，其餘3個引擎的反推裝置再次啟動，但飛機當時已偏離跑道。

聚焦4號引擎推力桿為何處於全推力位置

駕駛艙檢查結果顯示，1至3號引擎推力桿關閉，反向推力捍設定為最大值，而4號引擎推力桿處於全速前進位置，反推力桿就處於最前位置，燃油控制開關設定為運轉模式。調查重點將聚焦在為何4號引擎推力桿處於全推力位置，如有否有導致推力桿失控的問題。民航意外調查機構將收集更多數據並進行詳細分析，並集中在飛機系統和性能相關技術問題、飛機系統工程問題及維修紀錄、與機組人員資格和經驗相關的操作問題、人為因素問題以及安全管理系統問題等方向。