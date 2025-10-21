機場貨機衝落海｜家屬認屍嚎哭軟癱輪椅 怒斥航空公司不負責任：畀返個細佬我！　

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生。兩名死者分別為41歲姓何男司機，任職「航空安檢督導」；及30歲姓陳男乘客，任職「航空安檢隊長」。二人的家屬今日（21日）早上9時許，何家和陳家的家屬十多人，在工業傷亡權益會和警方的陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續，逗留至約10時半，各人難掩傷痛之情嚎啕大哭。

死者家屬怒轟航空公司不負責任

其中姓陳死遺下妻子、1歲女兒和年邁父母，胞姐痛哭流涕：「返份工都要死！畀返個公道我細佬呀！」她痛哭續指「沒有收過（航空公司）任何嘅一個慰問、一個表態；到依家都唔知道佢哋會唔會一粒聲唔出就咁撤離香港呢？」她狠批航空公司不負責任，胞姐續斥「嗰4位機師就安然無恙，但係畀佢撞落海嗰兩位死者呢……我哋好想要求一個真相，究竟出事原因喺邊度呀？」要求機管局及航空公司徹查事件，盡快交代意外成因，還死者一個公道。