2025-10-21 13:12:02

機場貨機衝落海｜家屬認屍嚎哭軟癱輪椅 怒斥航空公司不負責任：畀返個細佬我！　

香港國際機場發生嚴重航空事故，家屬認屍痛哭。（有線電視新聞截圖）

香港國際機場周一（20日）發生嚴重航空事故，導致兩名機場保安人員喪生。兩名死者分別為41歲姓何男司機，任職「航空安檢督導」；及30歲姓陳男乘客，任職「航空安檢隊長」。二人的家屬今日（21日）早上9時許，何家和陳家的家屬十多人，在工業傷亡權益會和警方的陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續，逗留至約10時半，各人難掩傷痛之情嚎啕大哭。

死者家屬怒轟航空公司不負責任

其中姓陳死遺下妻子、1歲女兒和年邁父母，胞姐痛哭流涕：「返份工都要死！畀返個公道我細佬呀！」她痛哭續指「沒有收過（航空公司）任何嘅一個慰問、一個表態；到依家都唔知道佢哋會唔會一粒聲唔出就咁撤離香港呢？」她狠批航空公司不負責任，胞姐續斥「嗰4位機師就安然無恙，但係畀佢撞落海嗰兩位死者呢……我哋好想要求一個真相，究竟出事原因喺邊度呀？」要求機管局及航空公司徹查事件，盡快交代意外成因，還死者一個公道。

死者母親：好多疑點

「一定要徹查，呢個事故發生得係奇怪嘅，好多疑點！」而姓何死者的母親何太希望警方盡快徹查，給予他們一個交代。

香港國際機場發生嚴重航空事故，家屬認屍痛哭。（有線電視新聞截圖） 香港國際機場發生嚴重航空事故，家屬認屍痛哭。（有線電視新聞截圖） 香港國際機場發生嚴重航空事故，家屬認屍痛哭。（有線電視新聞截圖） 香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。(路透社) 香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。(路透社) 香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。(路透社) 香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。(路透社) 杜拜抵港貨機衝出跑道半機身墮海，地勤車被撞落海，兩男救起不治。(鍾式明攝)

工權會希望政府協助兩個家庭

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文補充指，二人均為家中經濟支柱，姓何死者遺下同住母親、妻子以及一名7歲兒子；姓陳死者與妻子、1歲女兒及年老父母同住。希望政府各個部門協助兩個家庭的需要，包括住屋、經濟等等，亦希望僱主及機管局盡力協助家屬渡過難關。

運輸及物流局局長陳美寶出席第三屆國際航協世界可持續發展大會，演講時提到事故，她說全體人員全力以赴跟進事故及善後工作，包括根據國際航空協會組織的要求及規定作調查，亦會協助受影響家屬。

