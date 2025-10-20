機場貨機衝落海｜機尾黑盒成調查關鍵　專家：飛機撞巡邏車「罕見」

機場今日（20日）凌晨發生事故，一架貨機在北跑道降落後，偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面。(鍾式明攝)

香港國際機場今日(20日)凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的貨機(航班編號UAE9788／EK9788)，在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。香港工程師學會航空分部副主席詹永年接受《am730》訪問表示，要等待分析俗稱「黑盒」飛行紀錄儀的數據才能了解事故成因。

詹永年：要分析黑盒數據才能了解事故成因

對於事故成因，詹永年表示，需要找到在機尾的兩個「黑盒」，分別是「飛行數據記錄儀」及「機艙話音記錄儀」，並分析「黑盒」的數據才能了解事故成因。詹永年形容今次事故十分罕見，應該是香港首次發生飛機撞到地勤車輛。對於會否是機師不熟悉北跑道，詹永年指，應該不是不熟悉北跑道，因涉事飛機已經正確降落在北跑道上。