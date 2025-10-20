熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-10-20 13:30:25

機場貨機衝落海｜機尾黑盒成調查關鍵　專家：飛機撞巡邏車「罕見」

分享：
機場今日（20日）凌晨發生事故，一架貨機在北跑道降落後，偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面。(資料圖片/鍾式明攝)

機場今日（20日）凌晨發生事故，一架貨機在北跑道降落後，偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面。(鍾式明攝)

香港國際機場今日(20日)凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的貨機(航班編號UAE9788／EK9788)，在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。香港工程師學會航空分部副主席詹永年接受《am730》訪問表示，要等待分析俗稱「黑盒」飛行紀錄儀的數據才能了解事故成因。

詹永年：要分析黑盒數據才能了解事故成因

對於事故成因，詹永年表示，需要找到在機尾的兩個「黑盒」，分別是「飛行數據記錄儀」及「機艙話音記錄儀」，並分析「黑盒」的數據才能了解事故成因。詹永年形容今次事故十分罕見，應該是香港首次發生飛機撞到地勤車輛。對於會否是機師不熟悉北跑道，詹永年指，應該不是不熟悉北跑道，因涉事飛機已經正確降落在北跑道上。

adblk5

對於機組人員會否負上法律責任，詹永年指，目前的意外調查是根據《國際民用航空公約》附件13進行，目的是確定意外發生的經過和成因，並提出改善建議，以避免同類事件再次發生，其他法律或責任問題都不包括在這安全調查範圍。

詹永年表示，要分析黑盒數據才能了解事故成因。(資料圖片) 李永富(中)表示，巡邏車所處位置與跑道有一大段距離。(資料圖片／鍾式明攝) 李永富稱，紅色線是巡邏車的巡邏路線，與跑道有一大段距離。(李永富提供) 詹永年表示，需要找到在機尾的兩個「黑盒」。(鍾式明攝) 詹永年表示，需要找到在機尾的兩個「黑盒」。(鍾式明攝)

工會：巡邏車主要檢查跑道外有否外來物

香港民用航空事業職工總會主席李永富回覆《am730》查詢指，涉事北跑道均符合最新的長度和闊度要求，事件與跑道設計無關，又稱飛機是滑行期間突然轉向，料事件與天氣因素無關。他提到，飛機降落後可能涉及很多機械因素，因此有待調查組織「逐樣查」。

至於受意外波及的巡邏車，李永富指他們主要負責巡邏跑道外圍有沒有其他外來物，以及在跑道發生突發事件時可用最快時間趕抵支援，強調位置與跑道有一大段距離，兩者沒有正面衝突。

杜拜抵港貨機衝出跑道半機身墮海，地勤車被撞落海，兩男救起不治。(鍾式明攝)
旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News