機場貨機衝落海｜機尾黑盒成調查關鍵　專家：飛機撞巡邏車「罕見」

香港國際機場今日(20日)凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的貨機(航班編號UAE9788／EK9788)，在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。香港工程師學會航空分部副主席詹永年接受《am730》訪問表示，要等待分析俗稱「黑盒」飛行紀錄儀的數據才能了解事故成因。
詹永年：要分析黑盒數據才能了解事故成因
對於事故成因，詹永年表示，需要找到在機尾的兩個「黑盒」，分別是「飛行數據記錄儀」及「機艙話音記錄儀」，並分析「黑盒」的數據才能了解事故成因。詹永年形容今次事故十分罕見，應該是香港首次發生飛機撞到地勤車輛。對於會否是機師不熟悉北跑道，詹永年指，應該不是不熟悉北跑道，因涉事飛機已經正確降落在北跑道上。
對於機組人員會否負上法律責任，詹永年指，目前的意外調查是根據《國際民用航空公約》附件13進行，目的是確定意外發生的經過和成因，並提出改善建議，以避免同類事件再次發生，其他法律或責任問題都不包括在這安全調查範圍。
工會：巡邏車主要檢查跑道外有否外來物
香港民用航空事業職工總會主席李永富回覆《am730》查詢指，涉事北跑道均符合最新的長度和闊度要求，事件與跑道設計無關，又稱飛機是滑行期間突然轉向，料事件與天氣因素無關。他提到，飛機降落後可能涉及很多機械因素，因此有待調查組織「逐樣查」。
至於受意外波及的巡邏車，李永富指他們主要負責巡邏跑道外圍有沒有其他外來物，以及在跑道發生突發事件時可用最快時間趕抵支援，強調位置與跑道有一大段距離，兩者沒有正面衝突。