機場赴日櫃枱再現人龍 香港快運：明年3月航班恢復疫前水平

在日本通關首日，香港機場昨共有8班航班直飛日本，分別前往東京、大阪和福岡。在香港機場離境大堂昨日重現過往熱鬧場面，有赴日航班的航空公司櫃枱和禁區內的登機閘口都排了長長人龍，企滿帶著「大喼細喼」的旅客。至於過往不少旅客「未出發先興奮」會先逛逛的機場商店，截至昨晨9時許大部分仍然未有開閘營業。

日本昨放寬入境防疫措施，吸引不少港人搶赴日本「飲頭啖湯」。香港機場離境大堂昨起重現過往熱鬧場面，赴日航班的航空公司櫃枱和登機閘口都出現人龍。有赴日香港旅客直言，已3年沒有旅遊，心情非常興奮。HK Express(香港快運)指正陸續加派航班，預計至明年3月底時，每周整體航班將有約460個，即回復疫情前的水平。 圖︰李睿哲

「0+3」措施實施不影響工作

昨日出發的陳小姐和嚴先生表示，上星期花費約1.9萬元購買機票，但覺得票價仍可接受，因為「臨近年尾需要清假」，故選擇昨日出發。他們指，今次到日本主要是旅遊觀光，預算花約3萬元在當地消費。他們又指，「0+3」措施實施後，返港後可即時上班，不擔心隔離措施影響工作。

另一赴日旅客萬小姐指自己等了3年，期待已久。她到埗大阪第一站會先去黑門市場吃海鮮和刺身，亦會去心齋橋買藥和化妝品，「因為太久沒有在日本吃當地地道和新鮮的海鮮或魚生，很懷念這些食物。」

香港快運航空行政總裁吳潔文表示，本月每周營運約50個日本航班，稍後會恢復沖繩和名古屋航班；在12月旅遊旺季則每周有260個航班往來香港與亞洲各個航點，當中日本航班將增至120個，並會恢復東京羽田機場航線；至明年3月底時，每周整體航班將進一步增至約460個，大約是疫情前的水平。

對於香港快運早前取消明年1月15日起多班航班，她向受影響旅客致歉，稱正聯絡旅客提供解決方案，包括不收取額外費用下安排「同日同點」航班，並正處理取消航班、全數退款的個案，相信本周內完成。