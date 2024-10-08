機場重現1:1《城寨》場景 李家超盼電影文化與旅遊融合 旅業界：以文塑旅好例子

電影《九龍城寨之圍城》於今年中上映，在全球15個地區累積票房逾9.4億元，可謂近年最受追捧的本港電影，而片中令影迷印象深刻的八十年代寨城場景，已在機場「原味重現」，讓遊人回味電影的細節。行政長官李家超表示，香港電影多年來享譽國際，盼透過電影的影響力，推動電影文化與旅遊融合。有旅遊業界認為，展覽有助向旅客顯示香港文化，是「以文塑旅」的好例子。



旅發局、機管局和文創產業發展處，與《九龍城寨之圍城》電影出品方合作，舉行「走進香港，走進香港電影」的電影展覽。旅客昨起至11月20日抵埗香港國際機場接機大堂A區，便看到高約6.5 米的雙層舊建築。展覽美術指導王慧茵表示，建築揀選了數個電影場景，如主角陳洛軍購買「眼鏡」朱古力的士多、其入住的冰室閣樓、角色「龍捲風」開設的理髮店；戲中城寨招牌的叉燒飯等道具亦有在場景中還原。《九龍城寨之圍城》電影美術總監麥國強表示，展覽比拍戲難度更高，希望可讓觀眾近距離接觸電影的畫面，形容感覺震撼。機場展期完結後，展覽將於12月在位於舊啟德機場所在地的 AIRSIDE商場展出。 行政長官李家超昨出席展覽開幕禮時指，香港電影業是華語電影的一顆璀璨明珠，不斷推陳出新，是香港重要的軟實力，更是說好香港故事的重要文化旅遊資產。展覽除了讓市民和旅客有機會感受九龍城寨昔日的風貌，亦令大家更了解港產片背後匠心獨運的製作，喚起對香港電影的熱愛。

李家超：開發電影主題旅遊項目 他表示當局會推展深度旅遊、特色旅遊、盛事旅遊之外，也按旅客的口味，開展新的旅遊資源和產品；政府會繼續透過各個港產片，開發以電影為主題的旅遊項目，吸引更多旅客，同時推廣香港的電影文化。康文署已提供培訓，增加旅遊業從業員對九龍城寨認識，讓旅客有更好體驗，未來會繼續支持電影業和旅遊業共同發展。

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