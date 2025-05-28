機場離境稅｜立法會三讀通過修例草案　10月1月起增至200元

旅遊界立法會議員姚柏良投下反對票，因為預計最快在下年度才能恢復疫情前最高峰的機場客運量，現時增加機場離境稅會為出入境遊，以至強化航空樞紐地位帶來阻力。他指明白政府在財赤下要增加收入來源，建議將離境稅增幅減半，上調至160元。

法案委員會主席李鎮強表示，委員認為增加離境稅缺乏合理依據，尤其對廉航造成負面影響，減低其在香港開發航線的意願。此會促使旅客選擇其他機場，削弱本港航空樞紐的競爭力。他匯報有委員提出分段實施加稅、加入日落條款等。

舉例日本加稅後無阻港人

不過，亦有議員支持加稅。商界立法會議員廖長江舉例日本增加機場離境稅後，未有削弱港人到訪當地的意欲，顯示離境稅多寡並非旅客主要考慮因素。他認為政府應更重點打造香港旅遊品牌，令旅客慕名而來。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應議員的憂慮，強調政府在增加收入及減低對乘客的影響間已作平衡。政府上一次增加機場離境稅已在22年前，累計通脹與今次上調幅度相約。當局參考了旅客在港的人均消費，不計算機票金額，增加的80元稅款只佔1%。旅客除了考慮價格，還會考慮機場周邊配套、航空網絡、海陸交通等，相信旅客不會有很大誘因選用其他機場出行。他重申增加機場離境稅是可負擔水平，之後每年制訂財政預算案時會再檢視政策，制定合適的公共財政措施。