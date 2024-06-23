機場電腦系統故障仍在搶修　航班資訊更新受影響要靠職員手寫 (持續更新)

機管局今日(23日)表示，機場發生電腦系統故障，航班資訊更新受到影響，已啟動緊急應變中心；並向乘客致歉，呼籲旅客預留充足時間辦理登機手續，並向航空公司查詢最新的航班資料。而機場大樓電子屏幕、網站、手機應用程式My HKG，航班資訊未能即時更新。

在機場離境大堂內，航班顯示屏則無法顯示班機狀況；職員需在紙版上手寫更新航班資料寫。在香港站，航班顯示屏上大部分航機的狀態都寫上「在機場辦理登機手續」。

【16:10更新】

機管局下午去傳媒交代機場電腦故障情況機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，電腦系統已初步 修復，沒有航班因為事故而取消，少量延誤。機管局工程及科技執行總監梁永基指，經初步調查相信，事故源於網絡系統出現異常，從而影響到顯示屏更新，局方稍後會進行原因調查，未有發現黑客活動。

姚兆聰強調，航班升降和旅客辦票均沒受影響，因事故只是機場和顯示機管局網站顯示問題，整個航班資料無問題，旅客亦可改在航空公司查詢資料；而問題發生後已啟動應急機制，360個班次基本運作正常。

【15:34更新】

港鐵今早接獲機管局通知機場發生電腦故障，機場航班資訊更新受到影響。港鐵發言人表示，機場快線香港站及九龍站的市區預辦登機服務維持正常，但因應機場情況，暫時未能提供最新航班資訊。

大灣區航空表示，已因應事故即時增派人手在機場協助乘客。地面服務人員除了提醒乘客盡快根據登機證上的資料，盡快前往指定登機閘口之外，亦在登機閘口張貼相關的航班資訊。大灣區航空呼籲今日離港的乘客應提早到達機場。今日大灣區航空的航班整體運作正常。