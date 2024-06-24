機場電腦系統跪低9小時 職員手寫白板更新航班資訊 機管局稱未發現黑客活動 政府要求交報告

機場電腦系統昨早發生故障，客運大樓的電子屏幕及手機應用程式等未能更新航班資訊，期間有機場職員以人手在白板更新航班及登記狀況，有旅客表示因資訊混亂趕不及登機，批評機管局處理不當。經大約9小時搶修，系統至昨午4時大致回復正常。機管局表示，沒有航班因故障取消，初步料因網絡系統異常以致顯示屏未能更新，未發現黑客活動。政府要求機管局提交報告。

機管局系統昨晨約7時顯示異常，導致客運大樓的電子屏幕、網站和手機應用程式均未能即時更新航班資訊。直至中午才陸續恢復，至下午約4時左右，電子屏幕的資訊顯示逐步回復正常。機管局表示，由昨早7時起至下午3時，一共處理大約360班航班，沒有航班因是次故障取消，有部分航班因不同原因延遲。

電腦系統故障期間，客運大樓內的電子顯示屏均「黑屏」，未能顯示登機閘口；手機應用程式My HKG及機管局網站亦未能顯示相關資訊。此外，行李認領處的屏幕亦同「遭殃」。事故發生後，有機場職員在離境大堂設置臨時屏幕，顯示未來1小時航班的登機閘口。此外，在禁區內，有職員以手寫方式在白板發布最新航班及登機閘口資訊；行李認領處則有機場人員在紙板手寫每班航班乘客認領「行李帶」位置。「手寫白板」畫面隨即掀起不少港人集體回憶，有網民揶揄：「是否回到舊啟德機場？」「大時代交易所手寫板報價？」