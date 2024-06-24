機場電腦系統跪低9小時 職員手寫白板更新航班資訊 機管局稱未發現黑客活動 政府要求交報告

機場電腦系統昨早發生故障，客運大樓的電子屏幕及手機應用程式等未能更新航班資訊，期間有機場職員以人手在白板更新航班及登記狀況，有旅客表示因資訊混亂趕不及登機，批評機管局處理不當。經大約9小時搶修，系統至昨午4時大致回復正常。機管局表示，沒有航班因故障取消，初步料因網絡系統異常以致顯示屏未能更新，未發現黑客活動。政府要求機管局提交報告。
機管局系統昨晨約7時顯示異常，導致客運大樓的電子屏幕、網站和手機應用程式均未能即時更新航班資訊。直至中午才陸續恢復，至下午約4時左右，電子屏幕的資訊顯示逐步回復正常。機管局表示，由昨早7時起至下午3時，一共處理大約360班航班，沒有航班因是次故障取消，有部分航班因不同原因延遲。
電腦系統故障期間，客運大樓內的電子顯示屏均「黑屏」，未能顯示登機閘口；手機應用程式My HKG及機管局網站亦未能顯示相關資訊。此外，行李認領處的屏幕亦同「遭殃」。事故發生後，有機場職員在離境大堂設置臨時屏幕，顯示未來1小時航班的登機閘口。此外，在禁區內，有職員以手寫方式在白板發布最新航班及登機閘口資訊；行李認領處則有機場人員在紙板手寫每班航班乘客認領「行李帶」位置。「手寫白板」畫面隨即掀起不少港人集體回憶，有網民揶揄：「是否回到舊啟德機場？」「大時代交易所手寫板報價？」
有旅客趕不及登機 領行李受阻
有離港旅客表示，因屏幕未能更新航班資訊，不知應到哪個閘口登機，直言很大困擾。更有原本計劃前往泰國的旅客表示，進入禁區時，仍未有白板顯示閘口，最終知道位置後，未能趕及登機，又批評機場處理不當。
另一名來自澳門的旅客，原本計劃昨晨9時許前往宿霧，在早上6時許辦登機手續，本以為時間充裕，惟後來才看到以白板的登機資訊，趕抵閘口才知悉飛機已起飛。他向機管局反映，獲回覆指「需要7至14個工作天回覆」，質疑機管局未有安排後續處理方法。
認領行李同樣受影響。有乘客表示，現場有職員指示他到櫃枱查詢行李運送帶號碼，到櫃枱後職員需要翻查紙本資料，耗時十多分鐘，認為頗為不便。至於稍晚抵港的乘客則影響不大。從日本返港馬生馬太指，取行李時間與過往相若，現場有職員協助，旅客可於「立地顯示屏」得悉行李輸送帶資料，未有帶來不便。從首爾返港張女士上機前已得悉機場電腦系統故障但不太擔心，抵埗後見每條行李輸送帶附近都有2至3名職員協助，並主動詢問航班資料，指導旅客輸送帶位置，滿意整體流程，並約於30分鐘內領取行李，與過往相若。
機管局：網絡系統異常
機管局機場運行執行總監姚兆聰昨午4時表示，電腦系統初步修復，有小量航班延誤，但沒有航班因為事故而取消，並為事件致歉。機管局工程及科技執行總監梁永基指，經初步調查相信，事故緣於網絡系統出現異常，影響顯示屏更新，局方稍後會調查原因，未有發現黑客活動。姚兆聰強調，航班升降和旅客辦票均沒受影響，因事故只是機場和機管局網站顯示問題，整個航班資料無問題；而問題發生後已啟動應急機制，360個班次基本運作正常。
運輸及物流局長林世雄關注事件，並要求機管局調查事故原因及向運輸及物流局提交報告。
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報指，相信今次事故涉不同原因，如系統問題或數據庫未能連接等。他續指，大企業通常會在周末晚維修系統，雖然機場接近24小時運作，但估計亦是選擇不太繁忙的時段維修或檢查，結果啟動後便出現問題。他認為，今次機場所採用應急方案，包括手寫白板、電子板等並不理想，難免令乘客徬徨；而這亦反映機管局似乎沒有後備系統，認為未來應要完善。