機場「三跑」分判商前工頭　向6棚架工索賄18萬判囚16個月

一名香港國際機場「三跑」項目分判商前「工頭」，早前承認向6名棚架工索取及收受賄款共逾18萬元，以協助工人獲分判商聘用，今日(23日)在西九龍裁判法院被判入獄16個月。裁判官李志豪判刑時斥責被告利用權力剝削工人艱辛工作的「血汗錢」，而工人無能力反抗被告。裁判官又稱，廉潔社會是香港引以為傲的基石，如不遏止這類剝削工人的行為，將是建造業工人的悲歌，故法庭須判以阻嚇性刑罰。

32歲被告庄恢濤，為德鑄工程有限公司前「工頭」，他早前承認16項罪名，即1項代理人索取利益、8項代理人接受利益及7項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。「工頭」庄恢濤帶領一組棚架工，當中有6名棚架工由庄恢濤或其他工人介紹到其小組工作。