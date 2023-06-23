機場「三跑」分判商前工頭　向6棚架工索賄18萬判囚16個月

一名香港國際機場「三跑」項目分判商前「工頭」，早前承認向6名棚架工索取及收受賄款共逾18萬元，以協助工人獲分判商聘用，今日(23日)在西九龍裁判法院被判入獄16個月。裁判官李志豪判刑時斥責被告利用權力剝削工人艱辛工作的「血汗錢」，而工人無能力反抗被告。裁判官又稱，廉潔社會是香港引以為傲的基石，如不遏止這類剝削工人的行為，將是建造業工人的悲歌，故法庭須判以阻嚇性刑罰。
32歲被告庄恢濤，為德鑄工程有限公司前「工頭」，他早前承認16項罪名，即1項代理人索取利益、8項代理人接受利益及7項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。「工頭」庄恢濤帶領一組棚架工，當中有6名棚架工由庄恢濤或其他工人介紹到其小組工作。
向6名棚架工索取每工作天100至250元賄款
案情透露，庄恢濤於2020年6月至2022年3月期間，向該6名棚架工分別索取每個工作天100元至250元的賄款。6人因擔心失去工作機會，遂答應庄恢濤的要求。期間，庄恢濤從6人收賄共逾18萬元，當中約6萬元由小組另外2名棚架工周生及黃德厚協助收取。此外，庄恢濤在其中一名棚架工停止支付賄款後，再向對方索取每個工作天100元。同案被告59歲周生，以及42歲黃德厚，因協助庄恢濤向其他棚架工收賄，本月初分別被判囚3個月及4個月。周生承認一項串謀使代理人接受利益罪名，黃德厚則經審訊後被裁定2項串謀使代理人接受利益罪名成立。
廉署近年採取連串執法行動，打擊收受非法回佣的貪污行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名總承建商及分判商前僱員貪污，包括本案三名被告共18人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有三人尚待答辯或審訊。相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。