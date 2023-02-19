機場1月客運量近210萬人次　較去年同期增近28倍

機管局今日(19日)指，隨着旅遊限制放寬，所有類別旅客人數均較去年同月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著，另外往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著升幅。上月本港機場的飛機起降量達16,215架次，比去年同期多34.9%。機管局又稱，農曆新年假期令1月份下半月的旅客需求強勁，中國內地市場重新開放國際旅遊，亦帶動香港與中國內地的旅客量復甦。

本港去年底撤銷絕大部分海外抵港人士的防疫要求，上月亦與內地全面通關。機管局表示，今年1月機場共錄得約206.5萬人次客運量，較去年同期增加接近28倍，其中最多的一日共處理逾8萬人次，屬疫情前水平的約四成。

貨運量較去年同期跌26.4%

不過，機管局指出全球經濟前景不明朗，令貨運量因而繼續受影響，上月只有約28.8萬公噸輸送量，比去年同期的39.1萬公噸減少26.4%，月內往來東南亞、台灣、北美及歐洲的貨運量錄得最明顯跌幅。此外，內地工廠在農曆新年假期暫時關閉，導致進口及出口貨運量分別較去年同期下降36%及33%。

至於過去12個月，機場客運量同比增加約466.0%至764.8萬人次，飛機起降量及貨運量則分別下跌1.7% 及18.2%，至近14.3萬架次及409.6萬公噸。