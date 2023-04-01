機場3月客運量逾260萬達疫前六成 林世雄：十分熱鬧

林世雄在網誌指，今年首兩個月，機場客運量達420萬人次，包括在香港出發、結束旅程、及轉機及過境的旅客，較去年同期上升約26倍。而截至周四（3月30日），香港國際機場3月的客運量超過260萬人次，上周日（3月26日）單日出入境旅客（不計轉機及過境）更創下8.3萬人次，大約是疫情前的六成。他又形容，熱鬧的氣氛好像無需長假期「炒熱」，出、入境大堂近月來都十分熱鬧。

本港防疫措施放寬後，不論到港遊客或市民外出旅遊均上升，運輸及物流局長林世雄指，本港航空交通穩步復蘇，今年首兩個月機場客運量達420萬人次，較去年同期上升約26倍。

已要求公共交通復活節假增派人手

他又拍，下周是復活節長假期，相信不少市民都準備離港渡假，料各個口岸勢會更繁忙，已要求各公共交通營辦商在西九龍站和前往各個口岸的主要車站、碼頭等加派人手協助乘客，並適時更新有關車和船務的資訊。

派機票料進一步增客運量

航空公司上月開始派發「你好，香港！」的50萬張機票，當中8萬張機票在本月下旬分階段送贈給大灣區居民，經香港國際機場轉飛至世界各地，相信會進一步刺激本港機場的客運量。他又指，一直與機管局及航空業界保持溝通，紓緩人手壓力，機管局已完成新一輪的人力調查，政府目標在今年稍後制訂措施，推動航空業人力資源的可持續發展。