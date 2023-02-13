機師夢暫未能圓 22歲青年先做航務操作主任

瞭闊的天空承載無限可能，讓不少人嚮往飛行生活。22歲的巴基斯坦裔青年Saad Mahmood自小有個「機師夢」，儘管至今未能成功投考，仍無阻他親近天空改做航務操作主任，盼有日圓夢。機管局周六(18日)一連兩日舉辦招聘會，提供逾1,500個職位，有興趣人士可留意。

在新翔航空任航務操作主任的Saad透露，兒時夢想已想做飛機師，14歲加入香港航空青年團，大學時也特別選擇修讀航空管理學位課程。去年畢業後，即時報考見習機師，惜最後階段時未獲取錄。不過卻無礙決心，他改報考航務操作主任，開展航空業生涯。Saad表示，主要工作是協助處理飛機升降安排，包括協助預備文件，確保入油、清潔和上餐工作可順利完成。Saad工作期間會把握機會學習，「會與機師交流不同飛機型號的知識，了解各自特性」。他希望先累積更多經驗，裝備好自己後再投考見習機師。