機師夢暫未能圓 22歲青年先做航務操作主任

瞭闊的天空承載無限可能，讓不少人嚮往飛行生活。22歲的巴基斯坦裔青年Saad Mahmood自小有個「機師夢」，儘管至今未能成功投考，仍無阻他親近天空改做航務操作主任，盼有日圓夢。機管局周六(18日)一連兩日舉辦招聘會，提供逾1,500個職位，有興趣人士可留意。
在新翔航空任航務操作主任的Saad透露，兒時夢想已想做飛機師，14歲加入香港航空青年團，大學時也特別選擇修讀航空管理學位課程。去年畢業後，即時報考見習機師，惜最後階段時未獲取錄。不過卻無礙決心，他改報考航務操作主任，開展航空業生涯。Saad表示，主要工作是協助處理飛機升降安排，包括協助預備文件，確保入油、清潔和上餐工作可順利完成。Saad工作期間會把握機會學習，「會與機師交流不同飛機型號的知識，了解各自特性」。他希望先累積更多經驗，裝備好自己後再投考見習機師。
同樣是非華語人士、印度裔的Mokand Baljit Kaur亦在機場闖出一片天。Baljit是新翔航空高級客戶服務主任，負責地勤工作。她認為機場是一個種族共融的職場，非華語族裔也有優勢。如疫情期間有非華語人士到港時，因言語不通而不懂填健康申報證明，自己以印度語協助溝通，令她感到自豪滿足。
對於本港航空業未來人力需求，機管局助理總經理(公共事務及社會關係、企業事務)蕭錦行指，入境措施放寬，機場客運量正逐步回升，香港國際機場會增聘人手做好準備。機管局於周六和日(18及19日)在東涌富東廣場一樓舉辦招聘會，12間來自機場及航空界的機構提供逾1,500個職位，涵蓋航空貨運、航空膳食、地勤服務、飛機維修、機場保安和款待及顧客服務等，逾四成適合非華語人士申請。現場設相關就業服務，提供招聘資料及就業輔導。