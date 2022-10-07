機械人助醫院運物 VTC畢業生出戰技能界「奧林匹克」

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」於9至11月在全球十多個國家及地區進行，香港今年派出30名選手參加26個項目。其中香港專業教育學院(IVE)工程學科高級文憑畢業生呂嘉傑(Gavin)和鄭鶴明(Marco)一同出戰「機械人」項目，香港知專設計學院(HKDI)高級文憑畢業生梁家瑜則參與「櫥窗設計」項目。
因應疫情，原訂在上海舉行的「世界技能大賽2022」改為在十多個國家及地區進行。其中IVE機械工程學高級文憑畢業生Gavin和電機工程高級文憑畢業生Marco通過兩輪本地選拔，成功代表香港到法國波爾多出戰「機械人」項目，製作在醫院病房及走廊通道移動的機械人，用作運送物件、貨架、垃圾桶等。他們須合作開發及組裝機械人，以及編寫機械人程式完成不同任務。
Gavin和Marco已升讀本地大學，但為爭取在比賽得到好成績，每周仍堅持回IVE訓練。同為業餘拳擊運動員的Gavin稱，拳擊的複雜動作有助他懂得觀察、想像、模擬對手應戰，加上他過往亦多次到海外作賽，令他可冷靜應對挑戰。Marco則受IT技術員父親影響，自小已對電機、機械有濃厚興趣。他期望藉比賽經歷入行，透過電機和機械人知識，製作貢獻社會的產品。
HKDI活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生梁家瑜則到瑞典斯德哥爾摩出戰「櫥窗設計」項目。大會將在比賽現場抽籤比賽題目，參賽者須在4天比賽日、共21小時比賽時間內完成櫥窗設計、道具製作及裝置，香港選手更一連三屆獲得優異獎章。
一直心儀立體設計的家瑜自言喜歡自行設計和親手製作道具，年中更與商場合作並運用擴增實境(AR)技術，讓市民拍照時能呈現花瓣飄落的效果，成功吸引不少市民駐足欣賞。惟她稱自己身形嬌小，面對比賽不乏材料製作和搬運等工序，故特意多做運動鍛煉體能，增強體力和柔軟度，希望續為港爭光。
香港自1997年首次參加「世界技能大賽」以來，已累計贏得2金、1銀、5銅及59個優異獎章。協助選手的IVE青衣院校工程系署理高級講師盧永權，以及HKDI建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強均指，因為比賽押後一年舉行，令選手有多一年時間準備，故對其表現充滿信心。他們希望選手們平常心應對比賽，好好享受過程，相信便有好表現。