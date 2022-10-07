機械人助醫院運物 VTC畢業生出戰技能界「奧林匹克」

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」於9至11月在全球十多個國家及地區進行，香港今年派出30名選手參加26個項目。其中香港專業教育學院(IVE)工程學科高級文憑畢業生呂嘉傑(Gavin)和鄭鶴明(Marco)一同出戰「機械人」項目，香港知專設計學院(HKDI)高級文憑畢業生梁家瑜則參與「櫥窗設計」項目。



因應疫情，原訂在上海舉行的「世界技能大賽2022」改為在十多個國家及地區進行。其中IVE機械工程學高級文憑畢業生Gavin和電機工程高級文憑畢業生Marco通過兩輪本地選拔，成功代表香港到法國波爾多出戰「機械人」項目，製作在醫院病房及走廊通道移動的機械人，用作運送物件、貨架、垃圾桶等。他們須合作開發及組裝機械人，以及編寫機械人程式完成不同任務。 Gavin和Marco已升讀本地大學，但為爭取在比賽得到好成績，每周仍堅持回IVE訓練。同為業餘拳擊運動員的Gavin稱，拳擊的複雜動作有助他懂得觀察、想像、模擬對手應戰，加上他過往亦多次到海外作賽，令他可冷靜應對挑戰。Marco則受IT技術員父親影響，自小已對電機、機械有濃厚興趣。他期望藉比賽經歷入行，透過電機和機械人知識，製作貢獻社會的產品。