機構回收逾178萬粒家居藥可「裝滿一個貨櫃」 藥劑師：棄在一般垃圾桶仍會造成環境污染

太平山青年商會就藥餘知識和剩藥原因等事項進行問卷調查，發現超過八成被訪市民認爲藥物不能倒進廁所，但逾22%人認為是可以接受將藥物倒進垃圾桶。商會早前舉辦《藥「勿」胡亂棄》「回收月」，收集超過616種藥物、逾178萬粒藥，數量足以「裝滿一個貨櫃」。機構建議減少囤積藥物、勿自行停藥等，避免浪費藥物。有藥劑師表示，沒妥善處理過期藥物，或造成環境污染。

太平山青年商會《藥「勿」胡亂棄》籌委會於5月22日至8月18日，以問卷或街訪形式調查約1,000位18歲至60歲以上人士。結果顯示，22%人認為將藥物倒進垃圾桶是可以接受的，另有超過四分一人沒有意見；超過八成被訪市民知悉藥物不能倒進廁所。萬寧藥劑師容志康表示，有人會將過期家居藥物直接倒進垃圾桶，藥物再運到堆填區，溶解後或會流入海洋、污染水源，間接對人體有害。他認為市民需要學會適當處理不需要的藥物。

有市民將藥物存放21年後才棄置

委員會主席余善晴透露，在今次回收活動中，曾發現有市民將存放多時家居藥物棄置，部分逾21年前已到期，但相關部分已粉狀難以辨認再分類回收。她提醒市民應在有需要時才配藥，或將家中藥物帶給醫生看，避免重複開藥，以免浪費。

盼 政府等設長期藥餘棄置點

對有市民或錯過剛結束藥回收月，但家中仍有藥餘應如何處理，她則指，商會現時未有藥餘回收位置，但計劃下年會再次舉辦動；並建議市民參考台灣做法，將藥物放入密實袋內，再放可吸水的物料，如用過的茶葉、咖啡渣等，待藥物被吸乾後，用密實袋封好藥餘，當成普通垃圾棄置，以防溶解後污染水源及附近環境。她亦期望政府或其他私營機構日後長期的藥餘棄置點，供全港市民妥善處理藥物。