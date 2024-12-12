機構巡查26個大型商場　逾九成暢通易達出入口無標誌指示

香港復康會聯同無障礙關注平台與立法會議員江玉歡進行有關研究，團隊於今年8月至10月，到13個長者人口較高的區域中26個大型商場，透過35次巡查體驗，檢視每個商場內9項設施的符合標準程度及使用者體驗。

有機構聯同輪椅使用者及行動不便人士巡查26個本港大型購物商場，發現全部商場均有一半或以上設施，不符合《建築物(規劃)條例》中《設計手冊》的最低標準。

研究團隊表示，巡查發現超過九成暢通易達出入口外，並無任何標誌指示，幾乎所有標誌並非跟從國際標準。更有超過三成商場的部分樓層，完全沒有指示升降機或洗手間位置的標誌，令殘疾人士尋找設施時經常「走冤枉路」。亦有超過半數殘疾人士反映商場內的手推門過重，開門時感到吃力。

團體表示，《設計手冊》於2008年納入《建築物(規劃)條例》，巡查發現20082年後落成的商場內，設施不符標準的情況比2008年前落成的商場輕微，但每個商場仍有一半或以上設施，未完全符合《設計手冊》的最低標準中，認為反映《建築物條例》的執法存在漏洞。

團體建議政府及發展商合作，加強執法、修訂《設計手冊》以及加強公眾及業界的教育等，以改善商場的通達程度。

原文刊登於 香港電台