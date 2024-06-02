機構辦劏房兒童畫展 居劏房兒童︰廁所是唯一私人空間

香港土地問題嚴重，不少家庭一家幾口只能在狹小劏房生活。非牟利機構社築同夢社區發展服務舉辦「兒居不宜居－深水埗劏房兒童畫展」，早前邀請劏房繪畫居中環境，當中14歲的簡國駿以畫作《在廁所的家》表達居住空間嚴重不足，廁所成為家人間唯一私人空間。

簡家夫婦二人與一子一女居住於深水埗一個不足120平方呎劏房，14歲簡國駿稱，在家若想找私人空間，只能走入廁所關埋廁所門。他和妹妹只希望擁有屬於自己獨自房間、書桌和一個放鬆空間。