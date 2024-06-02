機構辦劏房兒童畫展 居劏房兒童︰廁所是唯一私人空間

香港土地問題嚴重，不少家庭一家幾口只能在狹小劏房生活。非牟利機構社築同夢社區發展服務舉辦「兒居不宜居－深水埗劏房兒童畫展」，早前邀請劏房繪畫居中環境，當中14歲的簡國駿以畫作《在廁所的家》表達居住空間嚴重不足，廁所成為家人間唯一私人空間。
簡家夫婦二人與一子一女居住於深水埗一個不足120平方呎劏房，14歲簡國駿稱，在家若想找私人空間，只能走入廁所關埋廁所門。他和妹妹只希望擁有屬於自己獨自房間、書桌和一個放鬆空間。
邀請朋友到家被嘲
王一彭寥寥數筆畫出《家》家居環境。他與母親居於深水埗一個劏房，大部分面積已放置碌架床、床與飯桌之間一步可到，煮食地方對著廁所，王一彭稱，每次煮飯油煙會積累在洗手間，亦因此經常有蟑螂順著排水管爬進屋內。
王一彭指，曾邀請朋友到家中玩，卻被嘲笑「屋企似狗窩」，他指「俾同學笑」感難堪，亦影響社交生活。約1.78米高的他指最渴望有一張能伸直雙腳的床，擁有私人空間。熱愛煮食的他稱，比起改善自己私人間，更想可以親親自下廚，煮一餐正常家常便飯報答母親。他續指，家中煮食空間只有一個電磁爐，「調味料無地方放」，遑論煮較複雜菜式。
畫展展出50幅
「兒居不宜居－深水埗劏房兒童畫展」由5月31至6月2日期間於銅鑼灣時代廣場舉行，展出50幅由深水埗劏房兒童畫作，呈現兒童眼中及夢想的家。深水埗劏房兒童畫展項目統籌林健龍希望大眾從兒童角度出發，了解他們經歷和想法，喚起社會對劏房兒童關注。