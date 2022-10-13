機甲大師2022青少年對抗賽（香港站）分組賽結果出爐 中小學各32強正式踏入決賽階段 機甲大師港隊站上國際戰台 勇奪全球亞軍

備受學界注目的盛事，機甲大師2022 青少年對抗賽（香港站）153組中、小學隊伍，經過一輪分組賽後，結果經已出爐！分組賽事於8月15至9月18日舉辦，每間學校的代表隊伍都施展渾身解數擊敗對手，小學及中學組最後各組32強在激烈的賽事下順利誕生，決賽將於12月進行，一同爭奪全港機甲大師冠軍！
今年機甲大師青少年對抗賽（香港站）由香港深圳社團總會、大灣區共同家園青年公益基金、香港中華教育基金、大疆教育聯合主辦、香港電腦教育學會學界主辦、數碼港合辦，政府資訊科技總監辦公室指導，並由數碼港社群成員ASK Idea (Hong Kong) Limited獨家承辦。此外，5月期間機甲大師總區於新加坡舉行了2022夏季國際RoboMaster 遠端邀請賽，由仁愛堂田家炳中學及聖文德天主教小學代表香港出戰，於全球中小學混戰中，仁愛堂田家炳中學最終擊敗澳洲、星加坡、南韓等地區精英，奪得全球亞軍，為港爭光！
各組施展渾身解數 經激烈賽事 順利誕生分組賽結果
機甲大師分組賽學界盛事於本年7至8月正式開始，今屆參賽的學校數目較上屆大幅增加，一共吸引逾150間中小學爭奪每組32隊出線資格的決賽入場券！此外，今年機甲大師賽制及難度更大大提升，各團隊需要經歷更艱辛、更嚴格的賽前特訓，最後脫穎而出奪取小學組32強的出線名單有（排名不分先後）聖文德天主教小學、高主教書院(小學部)、聖公會油塘基顯小學及東華三院鄧肇堅小學等等，於擂台上火力全開，一較高下！中學組分別有南亞路德會沐恩中學、德信中學、九龍華仁書院及高主教書院等等出線隊伍，中小學組分別會於12月同一擂台上製定出戰策略，爭奪香港機甲大師皇位！
機甲大師國際遠端邀請賽對戰 香港擊敗多國終奪得亞軍
機甲大師每年都召集全球精英學生對戰，參賽國家包括有英國、美國、新加坡、韓國等地區。因疫情持續，RoboMaster組委會特設「2022夏季國際RoboMaster 遠端邀請賽」，讓參賽選手就算在香港也能輕易透過線上與世界各地精英進行編程競技！香港代表亦沒有因疫情而鬆懈，運用電腦編程使機械人使出不同攻擊、快速移動等動作，打倒多個地區的機甲精英。比賽最後由仁愛堂田家炳中學代表香港奪得全球亞軍，為香港學界增添榮耀 !
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決賽賽小學組
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12月27 – 12月28日
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決賽中學組
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12月29日 – 12月30日
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決賽直播及比賽詳情