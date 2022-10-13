機甲大師2022青少年對抗賽（香港站）分組賽結果出爐 中小學各32強正式踏入決賽階段 機甲大師港隊站上國際戰台 勇奪全球亞軍

備受學界注目的盛事，機甲大師2022 青少年對抗賽（香港站）153組中、小學隊伍，經過一輪分組賽後，結果經已出爐！分組賽事於8月15至9月18日舉辦，每間學校的代表隊伍都施展渾身解數擊敗對手，小學及中學組最後各組32強在激烈的賽事下順利誕生，決賽將於12月進行，一同爭奪全港機甲大師冠軍！

今年機甲大師青少年對抗賽（香港站）由香港深圳社團總會、大灣區共同家園青年公益基金、香港中華教育基金、大疆教育聯合主辦、香港電腦教育學會學界主辦、數碼港合辦，政府資訊科技總監辦公室指導，並由數碼港社群成員ASK Idea (Hong Kong) Limited獨家承辦。此外，5月期間機甲大師總區於新加坡舉行了2022夏季國際RoboMaster 遠端邀請賽，由仁愛堂田家炳中學及聖文德天主教小學代表香港出戰，於全球中小學混戰中，仁愛堂田家炳中學最終擊敗澳洲、星加坡、南韓等地區精英，奪得全球亞軍，為港爭光！