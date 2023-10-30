機票昂貴議員憂礙經濟復甦　林世雄：足夠人手才能支撐機場發展

本港恢復與海外通關後，搶「平機票」成為不少港人的日常活動。在立法會一個委員會，多名議員均關注機票價格高昂問題，認為與機場人手短缺、航班數目未重返疫情前水平等有關。政府承認要有足夠人手才能支撐機場發展，目前已陸續開始有外勞在機場工作，但也不能完全依賴輸入外勞他又表示，有信心年底可達到旅客量回復至疫前八成的目標。
港航班截至上月往返約180個航點
運輸及物流局局長林世雄今日(30日)在經濟發展事務委員會上稱，機場客運量在今個月中已恢復疫情前的六成，截至上月共有約115間航空公司，提供往返香港國際機場與全球約180個航點的航班，航點數目為疫前八成。
吳永嘉關注航空業外勞名額批出僅一半
會上多名議員關注機票價格和人手問題，經民聯吳永嘉質疑航空業輸入外勞計劃有6,300個名額，當局卻只批出近半的2,841人，認為遠遠都未能填補機管局所指的2.5萬個人手短缺，特別是地勤和飛機維修。他又指，部分航空公司的機票價格「貴到嚇死人」，認為與航空公司要加薪請人或航班數目減少有關。
經民聯另一名議員林健鋒亦指出，現屆政府加強與中東的經貿發展，惟本港往返該等國家的航班仍然不足，例如仍未有直航往返沙特阿拉伯，又指受勞工政策所限，導致機師不足、「有機冇人揸」。自由黨易志明擔心，當三跑明年完全開放後，機場何來會有多數萬勞動力參與。
姚柏良：航班未及疫前制約旅遊業
旅遊界姚柏良就指出，航班升降量和機場航點數目未回復疫前水平，某程度會制約本港旅遊業復甦，關注政府有否具體措施加快航空業復甦進度。民建聯周浩鼎稱，有外國商會反映航班「開唔足」，窒礙旅客數字回升。
林世雄承認，要有足夠人手才能支撐機場發展，有本地航空公司已開始招募見習機師，亦有從海外市場輸入機師或機組人員。他又說，航空業勞工短缺的現象十分清晰，估計明年底會欠缺1.2萬名前線或非管理職位。輸入外勞計劃方面，林世雄稱當局會先檢視首批2,841名獲批外勞的效果，總結經驗後再輸入第二、三批，但強調若完全依賴輸入勞工，對整個勞工系統都不好，而現時已陸續有輸入勞工開始工作，包括地勤、停機坪等工種。