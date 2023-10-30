機票昂貴議員憂礙經濟復甦　林世雄：足夠人手才能支撐機場發展

政府有信心旅客量至年底可回復至疫前八成。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港恢復與海外通關後，搶「平機票」成為不少港人的日常活動。在立法會一個委員會，多名議員均關注機票價格高昂問題，認為與機場人手短缺、航班數目未重返疫情前水平等有關。政府承認要有足夠人手才能支撐機場發展，目前已陸續開始有外勞在機場工作，但也不能完全依賴輸入外勞他又表示，有信心年底可達到旅客量回復至疫前八成的目標。

港航班截至上月往返約180個航點

運輸及物流局局長林世雄今日(30日)在經濟發展事務委員會上稱，機場客運量在今個月中已恢復疫情前的六成，截至上月共有約115間航空公司，提供往返香港國際機場與全球約180個航點的航班，航點數目為疫前八成。