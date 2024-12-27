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2024-12-27 10:50:00

機管局計劃明年底以無人駕駛車輛接載旅客往返航天城與港珠澳大橋

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無人駕駛車輛將於明年8月試行，接載旅客往返航天城與港珠澳大橋人工島口岸。（港台圖片）

無人駕駛車輛將於明年8月試行，接載旅客往返航天城與港珠澳大橋人工島口岸。（港台圖片）

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機管局將於明年試行無人駕駛車輛，載客往返機場航天城及港珠澳大橋人工島香港口岸。

無人駕駛車輛預計12月運行

機管局表示，有關無人駕駛車輛預計於明年8月試車，12月運行。每架最多載客16人，最高時速40公里，來往香港口岸及航天城的11 SKIES，預計需時3分鐘內，計劃最初投入26架自動駕駛車輛。

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機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，旅客抵達港珠澳大橋於香港口岸清關後，會有月台登車，並行走專屬路線，途經正在興建的跨海大橋到航天城，初步預計每小時單方向載客量有500人，並逐步加至1000人。機管局正計劃於2028年，將有關自動駕駛系統延伸至東涌站，自動駕駛車輛數目亦會增至100架，每小時單方向可載客數量將達到5000人，並會逐步增至8000人。

機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，無人駕駛車輛初步預計每小時單方向載客量有500人，並逐步加至1000人。（港台圖片） 機管局擬於2028年將自動駕駛系統延伸至東涌站，自動駕駛車輛數目增至100架。（港台圖片）

姚兆聰表示，現時機場禁區內有84架提供共享服務的車輛，正透過手機應用程式及熱線，提供24小時服務，機管局計劃兩年內，加入無人駕駛車輛，並進一步擴充車隊。

另外，為配合政府支持先導自動駕駛車輛測試的政策，機管局會向百度提供場地，為自動駕駛車輛測試120小時。機管局說有關測試會於非繁忙時間及指定路線，並與安全車一起進行，機場運作不會受影響。

原文刊登於 香港電台

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